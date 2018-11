Dl Sicurezza | M5S avvia un’istruttoria sui senatori dissidenti che sono usciti dall’Aula

Dl Sicurezza - Gasparri : “Dissidente non è De Falco - ma M5s che ha dimenticato programma”. E FI protesta con cartelli : “Mi rivolgo a De Falco e ai critici M5s sul provvedimento. Non siete voi dissidenti, ma il M5s che ha dimenticato il suo programma“. Lo ha detto il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, durante il suo intervento per le dichiarazioni di voto sulla fiducia al Decreto Sicurezza. E ancora: “Ognuno risalga a bordo delle proprie coalizioni per fare politiche serie e omogenee”, ha rivendicato, provocando Salvini e la ...

Dl Sicurezza : M5s avvia istruttoria probiviri sui cinque dissidenti : Il Movimento 5 stelle ha avviato l'istruttoria nei confronti dei 5 senatore che, in dissenso con la linea del partito, non hanno partecipato al voto di fiducia sul dl sicurezza, non condividendone i contenuti. Lo annuncia il capogruppo M5s al Senato, Stefano Patuanelli: "In qualità di capogruppo ho segnalato ai probiviri il comportamento tenuto in Aula dai senatori Gregorio De Falco, Paola Nugnes, Elena Fattori, Matteo ...

Dl Sicurezza - ok del Senato : 163 sì - . 5 M5s non votano. Salvini : «Governo andrà avanti» : Ok Senato al decreto sicurezza. I voti a favore sono stati 163, con 59 no e 19 astenuti, tra i quali cinque esponenti del M5S, che erano fuori dall'aula al momento del voto. I presenti sono stati...

Il Senato approva il decreto Sicurezza - 163 sì e 59 no. 5 i dissidenti M5s. Salvini 'Il governo non è a rischio' : Con 163 sì e 59 no l'aula del Senato approva la fiducia sul decreto sicurezza voluto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini. Che, prima dell'inizio della seduta, aveva rassicurato: 'Il governo non è ...

Decreto Sicurezza - sì dal Senato (con la fiducia). I ribelli M5s non votano Salvini : col buon senso si risolve tutto : La legge che introduce un giro di vite sulla protezione umanitaria e introduce il Taser passa il primo esame. Forza Italia esce dall’aula e FdI si astiene. Il Pd protesta: «Aumenteranno i clandestini». Ora il passaggio alla Camera

Dl Sicurezza - Nugnes - De Falco e Fattori escono dall’Aula : “Va contro programma M5s - non basta grigio compito di ratifica” : Dopo le tensioni durante i lavori in Commissione e le richieste di modifica più volte rilanciate e rimaste inascoltate, i senatori M5s Elena Fattori, Paola Nugnes e Gregorio De Falco, critici sul Decreto Sicurezza hanno scelto di uscire dall’Aula, considerata la decisione del governo di mettere la fiducia. “Rinnoviamo la nostra fiducia, continuiamo a sostenere questo governo”, hanno spiegato, decidendo di intervenire in Aula in ...

Il Senato approva il decreto Sicurezza. Ma il M5s perde pezzi : L'Aula del Senato ha approvato con 163 sì, 59 no e 19 astenuti il cosiddetto decreto sicurezza, sul quale il governo aveva posto il voto di fiducia. Lega e Movimento 5 stelle hanno votato, com'era ovvio, a favore, anche se all'interno dei grillini ci sono state quattro defezioni: Gregorio De Falco,

Dl Sicurezza - passa in SenatoNon votano i dissidenti M5S : L'Aula del Senato ha approvato con 163 si', 59 no e 19 astenuti il maxi-emendamento interamente sostitutivo del decreto legge sulla Sicurezza. Il provvedimento passa ora all'esame della Camera. Hanno espresso la fiducia al Governo i senatori di Lega e M5S. Non hanno partecipato al voto, dichiarando il dissenso dal gruppo sui contenuti del provvedimento non sulla fiducia all'Esecutivo, tre senatori del Movimento: Gregorio De ...

Prescrizione - M5S : lealtà o il dl Sicurezza rischia. E la fiducia slitta a oggi : Prima il via libera al dl sicurezza, poi discutiamo di Prescrizione. La posizione di Salvini non cambia. A nulla vale il pressing M%S portato avanti per tutta la giornata. Il ministro dell'Interno è ...

Ricatto M5s : prescrizione o salta il decreto Sicurezza. Salvini sul punto di cedere : Mancano solo le convergenze parallele, per il resto c'è bisogno di tutto l'armamentario della Prima Repubblica, dei polverosi rituali della vecchia politica, per provare a salvare il governo del ...

Su prescrizione e Sicurezza il gelo tra Lega e M5s è reale. Cosa sta succedendo : "Io ho un vertice con rigatoni, ragù e Champions League". Il pressing del Movimento 5 stelle è fortissimo, fonti di governo in serata avevano fatto sapere di un vertice a tre, tra Salvini, Di Maio e Conte, ma il segretario della Lega ha ribadito che prima voleva l'ok al dl sicurezza, poi si parlerà di prescrizione. Anche perché sulla norma inserita dai pentastellati nel ddl ...