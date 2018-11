Dl Genova | in Senato dubbi su coperture E spunta condono per Centro Italia

Dl Genova - dubbi su coperture da ufficio Bilancio Senato : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Dl Genova - tecnici Senato : “Dubbi sulla quantificazione dei soldi che lo Stato dovrà anticipare se Autostrade non paga” : E’ difficile valutare se siano sufficienti i soldi stanziati dal governo come garanzia per far partire la ricostruzione del ponte Morandi e il ripristino della viabilità di Genova. Perché “non risulta illustrato il metodo di quantificazione dell’importo anticipato dallo Stato” e non è stata ancora “quantificata la spesa totale che il Commissario dovrà determinare”. Lo scrive il Servizio bilancio del ...

Decreto Genova - nuovi dubbi al Senato | : Il Servizio di Bilancio di Palazzo Madama: «Servono chiarimenti sulle coperture». Scontro Salvatore-Toti: troppi ritardi. La replica del governatore: solo mistificazioni

Decreto Genova - la Camera approva il testo. Ora passa al Senato : Via libera della Camera al Decreto Genova, che va ora in Senato per la seconda lettura. I voti a favore sono stati 284, Lega, M5s, Fdi,, i contrari 67, Pd,Leu,, e 41 gli astenuti, Fi,. Il via libera ...

La presidente del Senato visita Genova : : Maria Elisabetta Casellati nel capoluogo ligure in occasione delle celebrazioni per Colombo: «La parola d’ordine è “tempestività”»

Presidente del Senato Casellati : preoccupata - risposte a Genova : Crollo Ponte: Casellati, subito risposte. Mondo politico e istituzionale indichi via più rapida. "Desidero esprimere la mia preoccupazione e un auspicio perché, nel rigoroso rispetto dell'accertamento delle responsabilità, la risposta del mondo politico e istituzionale indichi la via più rapida per la costruzione del nuovo ponte e delle infrastrutture che collegano Genova all'Europa". Così il Presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, ...