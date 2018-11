Dl Genova | dubbi su coperture da ufficio Bilancio Senato

Dl Genova - tecnici Senato : “Dubbi sulla quantificazione dei soldi che lo Stato dovrà anticipare se Autostrade non paga” : E’ difficile valutare se siano sufficienti i soldi stanziati dal governo come garanzia per far partire la ricostruzione del ponte Morandi e il ripristino della viabilità di Genova. Perché “non risulta illustrato il metodo di quantificazione dell’importo anticipato dallo Stato” e non è stata ancora “quantificata la spesa totale che il Commissario dovrà determinare”. Lo scrive il Servizio bilancio del ...

Decreto Genova - nuovi dubbi al Senato | : Il Servizio di Bilancio di Palazzo Madama: «Servono chiarimenti sulle coperture». Scontro Salvatore-Toti: troppi ritardi. La replica del governatore: solo mistificazioni

Decreto Genova a passo di gambero : il voto slitta alla prossima settimana. Ancora dubbi sulle coperture : Una giornata da gambero alla Camera tra sospensioni, ritardi e rinvii per mancanza di chiarezza sui soldi che servono a dare ossigeno alla Genova che verrà. Arriva così, dopo una serie di stop and go, l'ok della commissione Bilancio, ma con riserve che nel pomeriggio scaldano il dibattito alla Camera per il voto degli emendamenti, in tutto circa 300 firmati Pd, Forza Italia e LeU.Il secondo giorno del Decreto Genova in Aula ...

Cantone : "Dubbi su decreto per GenovaC'è una lacuna - la mafia potrebbe infiltrarsi" : Il presidente dell'Autorità anticorruzione esprime le sue perplessità sul testo perché prevede "la deroga a tutte le norme extrapenali" che "comporta anche quella al Codice antimafia. Al commissario sono stati concessi poteri senza precedenti"

Ponte Morandi - dubbi su coperture al decreto Genova. Palazzo Chigi : "Ci sono" : Il testo non è ancora arrivato sul tavolo del Quirinale. Fonti del Mef: "La Ragioneria di Stato sta cercando di sbloccarlo". Il governo: "Interventi integralmente finanziati" Ponte Morandi, la ...

Decreto-Genova - dubbi della Ragioneria dello Stato sulle coperture : L’ultima versione del Decreto Genova, per la ricostruzione di ponte Morandi avrebbe sollevato i dubbi della Ragioneria dello Stato a causa di una indeterminatezza delle coperture economiche e delle fonti di provenienza dei finanziamenti necessari. ...

