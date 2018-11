Dl emergenze | non solo Ischia | sanatoria su centro Italia M5s | “Non è premio abusi” E

ilfattoquotidiano

: ??????? Maltempo in Italia: il Sistema di #protezionecivile è attivato a tutti i livelli, ma ogni cittadino può fare… - DPCgov : ??????? Maltempo in Italia: il Sistema di #protezionecivile è attivato a tutti i livelli, ma ogni cittadino può fare… - SVignaroli : Favorevoli 284, contrari 67, astenuti 41. La #Camera approva la conversione in legge del decreto #Genova, la sicur… - CarloCalenda : Le premesse le ho spiegate. Gioca. Non c’è, non ci sarà e non deve esserci nessuna legge che vieti i videogiochi. M… -

(Di mercoledì 7 novembre 2018) “Vogliono farci passare come il partito del condono, ma sulla pelle dei cittadini, perché quella norma la chiedono i sindaci dei territori con le ricostruzioni al palo da due anni. Lo stesso Pd e pure Leu che ora puntano il dito a luglio avevano proposto unaa maglie ben più larghe, estesa anche alle nuove costruzioni”. Patrizia Terzoni è la deputata marchigiana del M5S firmataria, con il collega Tullio Patassini (Lega), di un emendamento al decreto Genova che va sotto il cappello di quella parolina – condono edilizio – finita aldella battaglia politica in scia alla precedente pere alla più recente che bussa direttamente a casa di Di Maio, in quel di Pomigliano D’Arco, dopo che Repubblica ha sollevato il caso di un abuso che il padre del vicepremier ha chiesto di sanare nel 1986, quando Di Maio non era nato. Motivo di ulteriore polemica è ...