Disturbo da deficit dell’attenzione con iperattività | pubblicato il primo programma

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Come migliorare l’attenzione nei ragazzi con ADHD? Come aiutarli a orientarsi verso scelte consapevoli? Come impostare un intervento efficace e duraturo nel tempo? E’ in libreria “Rallentiamo… e scegliamo!” (FrancoAngeli 2018), ilitaliano di child training per ragazzi basato sui principi teorici e metodologici dell’ACT (Acceptance and Commitment Therapy), uno dei più innovativi ed efficaci modelli di psicoterapia cognitivo comportamentale. Il, ideato e curato dall’IRCCS Medea di Bosisio Parini (Lc), è rivolto agli operatori ed è stato progettato per bambini e ragazzi con diagnosi di ADHD, con un’età compresa tra gli 8 e i 13 anni. E’ finalizzato a migliorare l’attenzione, la capacità di focalizzarsi su un’attività, l’autocontrollo e la capacità di indirizzare efficacemente il proprio comportamento: il tutto per ridurre le risposte di tipo impulsivo e ...