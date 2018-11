Disabili | con ghigliottina a Napoli

Disabilità e Sport. Contribuiti alle società sportive che promuovono lo sport tra i Disabili : La Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo, con il contributo del 'Fondo di Solidarietà' istituito dall'Associazione tra Fondazioni di origine bancaria dell'Emilia-Romagna, dirama un ...

'Corriere' con pass Disabili - preso : ANSA, - MILANO, 06 NOV - C'era anche un dipendente dell'Agenzia delle Dogane , totalmente estranea all'inchiesta, , che sfruttava il suo pass per disabili per muoversi meglio in auto dentro Milano, ...

Al via le prevendite dei biglietti per VascoNonStop Live 2019 : date - accesso esclusivo fan club e info Disabili : Le prevendite dei biglietti per VascoNonStop Live 2019 abbattono l'ultimo muro sul tour che il Blasco terrà il prossimi giugno. Le tappe annunciate sono quelle di Milano e Cagliari: non sono previsti concerti in altre città se si fa eccezione per la location scelta per le prove tecniche e generali. A distanza di anni, il tour di Vasco Rossi si prefigge una nuova sfida. La musica del rocker di Zocca torna infatti in Sardegna, facendo ...

Miss Wheelchair Italia - il primo concorso nazionale di bellezza per donne Disabili in carrozzina : “Scardiniamo i pregiudizi” : Per la prima volta in Italia ci sarà un concorso nazionale di bellezza dedicato a donne con disabilità che vivono in carrozzina. Gli obiettivi dei promotori sono scardinare il pregiudizio, superare l’ampio sistema di resistenze sociali e le visioni stereotipate che colpiscono ancora oggi troppe donne disabili. “Da circa tre anni organizziamo sfilate di moda, adesso siamo riuscite ad arrivare a realizzare un evento di questa portata, dove le ...

Fifa 19 : segnalazione problemi tecnici e di connettività ai server : Creazione match Disabilitata : In questo post vi aggiorneremo periodicamente su eventuali problemi tecnici e di connettività ai server che dovessero essere segnalati su Fifa 19, fornendovi i link alle comunicazioni ufficiali di EA Sports. Ricordiamo che Electronic Arts metta a disposizione sul sito ufficiale le informazioni sullo status dei server di Fifa 19, accessibile a questo indirizzo: https://help.ea.com/it/Fifa/Fifa-19 [toc] […] L'articolo Fifa 19: segnalazione ...

Problemi Red Dead Redemption 2 con HDR e grafica sfocata : meglio Disabilitarlo? : Prime grane per Red Dead Redemption 2. Da più fonti infatti provengono notizie che il nuovo open world western sta riscontrando dei Problemi grafici, sia su PS4 Pro che su Xbox One X. Le criticità riguarderebbero l’HDR, che in realtà non sarebbe “vero”, ma probabilmente mutuato da fonti SDR. Cosa significa tutto questo? Che la resa grafica su alcune TV di fascia alta, per esempi gli OLED, non fornisce quell’effetto “wow” classico di un gioco in ...

Milano. Giorgia in Duomo per sostenere i bambini con Disabilità : La voce di Giorgia accompagnata dalla sua storica Band e dall’Orchestra Roma Sinfonietta con la direzione del Maestro Valeriano Chiaravalle,

Donne con Disabilità : indagine su violenze - abusi e molestie : C’è bisogno dell’aiuto di tutte le Donne con disabilità per documentare e contrastare gli episodi, ancora troppo poco noti, di abusi, molestie, violenze che esse subiscono come Donne e come persone con disabilità. È l’appello che lancia VERA (acronimo per Violence’s Emersion, Recognition and Awareness), un’iniziativa di FISH – Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap e di Differenza Donna che intende approfondire e portare alla luce ...

I Disabili continuano ad essere discriminati : Non c’è giorno in cui un disabile non sia discriminato. Nell’accedere al trasporto pubblico, andare al bar per prendere un caffè, parcheggiare nei posti riservati, andare in vacanza, visitare un museo, sentirsi negare l’insegnante di sostegno. Eppure esiste una legge, la 67/2006, che serve per tutelare le persone con disabilità, ma questa viene spesso ignorata. La legge 67/2006 tutela le persone diversamente abili in caso di discriminazione, ...

Unicode propone le nuove Emoji con spazio a Disabilità e diversità : Unicode ha annunciato le Emoji 12.0, 236 in totale e più di 100 dedicate ai diversamente abili e alla lotta contro la distinzione di razza e di sesso. L'articolo Unicode propone le nuove Emoji con spazio a disabilità e diversità proviene da TuttoAndroid.

Inps - scontro su incentivi ai medici. Boeri scrive ai Disabili per rassicurarli. Governo : “Cancellarli dal prossimo piano” : I premi ai medici Inps che risparmiano sulle prestazioni arrivano in Parlamento. Rispondendo a una interpellanza urgente sul caso sollevato dal fattoquotidiano.it, il Governo li salva e li boccia al tempo stesso, mantenendoli in vigore ma impegnandosi a cancellarli col prossimo Piano delle performance, vale a dire tra tre anni. Nel frattempo, il Presidente dell’Inps Tito Boeri che li ha introdotti, piuttosto restio finora a trattare l’argomento, ...

Ballando flamenco per esprimersi con la Disabilità : un progetto modenese : Si è concluso la settimana scorsa con un saggio a Fiorano modenese la prima edizione del workshop internazionale di 'flamenco Inclusivo' organizzato da Cristina Barchi di G.S. Libertas...

Disabili : sono stanca - davvero stanca. Ma continuo a combattere per i sogni di mia figlia : Scrivo dopo una lunghissima e faticosa pausa estiva. Diletta ha concluso il suo quarto anno di liceo artistico lo scorso giugno. L’estate ci ha colto totalmente impreparati a un cambiamento radicale non solo di Diletta ma di tutta la famiglia. Si arriva a essere più consapevoli col tempo. Non è stato assolutamente sufficiente. A luglio ci siamo recati al solito mare che era sempre piaciuto ma crisi, dolori, assenze epilettiche, tristezze e ...