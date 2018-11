Dimissioni in Consiglio Valle | salta l' esame degli argomenti all' odg - AostaOggi IT

Salvini dopo 25 anni rassegna le Dimissioni dal consiglio comunale : Per 25 anni è stato consigliere comunale a Milano. Adesso Matteo Salvini ha deciso di rassegnare le dimissioni. Il titolare del Viminale di fatto ha presentato questa mattina la sua richiesta per abbandonare la carica che più di ogni altra lo ha visto protagonista, sul campo, in politica. La sua carriera in politica è partita proprio dall'assemblea di Palazzo Marino. Per anni ha portato avanti le sue battaglie per il territorio in quella fase ...