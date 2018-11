Difende l' amica dagli insulti di una baby gang | quattordicenne pestato a sangue a Trieste

huffingtonpost

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Ha difeso una suaadolescente, presa di mira da una, ed è stato picchiato a. È successo a, nel rione periferico di Opicina. Ilè stato "punito" per aver difeso da un gruppo di ragazzini la giovane, che era stata presa di mira con volgari apprezzamenti a sfondo sessuale. L'episodio è avvenuto verso sera nei pressi del cimitero, in una zona buia e praticamente deserta. I due amici stavano camminando spensieratamente quando hanno sentito alcuni pesanti apprezzamenti rivolti alla ragazza "in perfetto italiano". "Erano in tre e potrebbero aver avuto tra i 17 e i 18 anni", hanno detto le vittime dell'aggressione."Lasciatela in pace" ha gridato il ragazzo. Per tutta risposta ha ricevuto calci e pugni. In un attimo - come riporta Il Piccolo oggi, 7 novembre, in edicola - il giovane si è trovato a terra. È ...