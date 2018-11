Di Maio | sulla riforma della prescrizione raggiungeremo un accordo

Matteo Salvini : 'Non accetto ricatti da Luigi Di Maio - sulla prescrizione può saltare tutto' : "Non accetto ricatti". Matteo Salvini è furibondo dopo aver letto i messaggi di Luigi Di Maio: "Che fanno, voteranno contro la fiducia sulla sicurezza? Contro il loro governo? Solo per farmi un dispetto?". Il leader della Lega non teme le minacce, forse anche perché sa di avere lui il coltello dalla parte del manico.--Il ricatto pentastellato è evidente: se la Lega non sostiene lo stop alla prescrizione il M5s non fa passare il decreto sicurezza ...

Per tenere unito il M5s Di Maio pretende la fiducia sulla sicurezza : D ue piccioni con una fava: mettere all'angolo i cosiddetti "dissidenti" grillini ed evitare sia i voti segreti che le imbarazzanti "contaminazioni" (così le definiscono nel partito della Casaleggio) con i voti di altri partiti extra-maggioranza, come Fratelli d'Italia e Forza Italia.Per queste ragioni stamattina alle 9.30, nell'aula del Senato, è assai probabile che venga posta la fiducia sul cosiddetto decreto sicurezza. I Cinque stelle ...

Dl sicurezza - Di Maio : 'Nessuna preoccupazione sulla fiducia' : "Non sono assolutamente preoccupato. La mia unica intenzione è quella di portare avanti il contratto di governo che, ricordo, ha dentro anche la prescrizione. Mi aspetto la stessa lealtà nella legge ...

Pensioni e Quota 100 - Damiano attacca il Governo sulla riforma : 'Da Di Maio 4^ versione' : Capitolo riforma Pensioni Governo Conte in dirittura d'arrivo o quasi. Con l'Eurogruppo di domani, 5 novembre 2018, comincia infatti la corsa ad ostacoli per la manovra finanziaria. Un percorso che, probabilmente, portera' verso la procedura d'infrazione per debito eccessivo. Il vicepremier Matteo Salvini continua a rassicurare sulla buona intesa con il Movimento 5 Stelle 'Nessuna polemica, stiamo lavorando bene insieme' ma la tensione tra le ...

Di Maio : sulla prescrizione troveremo un accordo con la Lega : La prescrizione "per noi rappresenta un punto fondamentale e sono fiducioso che troveremo un accordo con la Lega. Sulle cose importanti lo abbiamo sempre trovato, ma deve essere approvato nel disegno di legge anticorruzione". Lo dice il vice premier, Luigi Di Maio, a Radio Radicale aggiungendo che "chi parla di stralcio della norma non dice la verità. Io credo - spiega - che la prescrizione come le nuove ...

Di Maio e Bonafede non mollano sulla prescrizione : sulla prescrizione "non arretreremo di un millimetro". Lo ribadisce, intervistato dal Corriere della sera, il ministro della giustizia Alfonso Bonafede secondo il quale "le correzioni leghiste sono copiate da Forza Italia". In giornata dovrebbe arrivare un po' di chiarezza nella riunione dei gruppi del Carroccio e dei 5 Stelle.Anche il vicepremier Luigi Di Maio tiene il punto e a Radio Radicale afferma che la riforma della prescrizione "per noi ...

Giustizia - altro siluro sulla maggioranza Di Maio ai suoi : salta tutto : "U na bomba atomica sui processi": non usa eufemismi, la ministra neo-leghista Giulia Bongiorno, per sbarrare la strada all'ultimo attacco contro lo Stato di diritto del M5s, l'abolizione della prescrizione. E lo scontro nella maggioranza sale rapidamente di toni, con il ministro della Giustizia Bonafede che addirittura minaccia reazione popolari se la Lega provasse a fermarlo: "La bomba atomica che rischia di esplodere è la rabbia dei ...

Nel governo è lite sulla prescrizione Mentre De Falco alza il tiro su Di Maio : Bongiorno: bomba sui processi. Il senatore M5S: «Ci cacciano? Anche Luigi è a termine». E il «ribelle» dei 5 Stelle aggiunge: «Sul dl sicurezza voterò alcuni emendamenti dell’opposizione»

Luigi Di Maio - lo scenario sulla scissione del M5s : 'I ribelli fanno entrare Fratelli d'Italia in maggioranza' : A furia di tirare la corda, i dissidenti del Movimento Cinque Stelle che minacciano di non votare il decreto sicurezza voluto da Matteo Salvini rischiano di rimanere alla porta. Come tradizione tra i ...

Di Maio sulla riforma della legge Fornero : 'Promessa Mantenuta - in pensione dai 62 anni' : Un post di Luigi Di Maio sta facendo moltissimo discutere sui social: il vicepremier ha scritto sulla sua pagina Facebook di aver mantenuto le promesse sull'abolizione della riforma Fornero [VIDEO], facendo presente che ora sara' possibile accedere alla pensione a partire dai 62 anni d’eta'. Peccato che come hanno fatto notare moltissimi utenti che hanno commentato il post che allo stato attuale la bozza della manovra 2019 non contenga nulla a ...

I conti di Di Maio sulla Tav e il ricatto dei vitalizi regionali. Di cosa parlare a cena : L'assoluzione di Asia Bibi, la giovane cristiana accusata, con testimonianze palesemente strumentali, in Pakistan di blasfemia, è una buona notizia, da capire bene, e soprattutto da continuare a seguire con attenzione perché i prossimi sviluppi della vicenda potrebbero portare nuove violenze. Per

Salvini-Di Maio - vertice sulla manovra : Con il collega di governo, ha aggiunto, 'abbiamo parlato di economia, manovra, conti pubblici. Nessuna banca sara' in difficolta': siamo positivi e lavoriamo come Lega e M5S in sintonia per la ...

Vertice sulla manovra con Di Maio - Salvini : "Nessuna banca andrà in difficoltà" : "Abbiamo parlato di economia,manovra, conti pubblici. Nessuna banca sara' in difficoltà, siamopositivi" ha detto il vicepremier. Parole distensive anche dal viceministro dell'Economia, Massimo Garavaglia, che assicura: "Il sistema è molto solido"

Salvini-Di Maio - vertice sulla manovra : Con il collega di governo, ha aggiunto, "abbiamo parlato di economia, manovra, conti pubblici. Nessuna banca sarà in difficoltà: siamo positivi e lavoriamo come Lega e M5S in sintonia per la crescita ...