Di Maio | la casa di famiglia a Pomigliano d' Arco era abusiva e fu condonata

Condono anche a casa Di Maio - nel 2006 il padre pagò 2mila euro per la sanatoria : Sono passati dodici anni da quando il padre del vice Primo Ministro, Luigi Di Maio, aveva chiesto di sanare un abuso edilizio, proprio nella casa di famiglia, a Pomigliano d'Arco. Era il 2006 e, secondo la ricostruzione fatta da Repubblica, a provarlo sarebbero oggi le carte conservate negli archivi.Antonio Di Maio, geometra e piccolo imprenditore, oggi 68enne, la sanatoria l'aveva richiesta per 150 metri quadri su due livelli della sua ...

Lecce - polemica su interinali. Cgil : “In centinaia a casa per il decreto Di Maio”. Ma i numeri dicono altro : Per la Cgil di Lecce sono indubbiamente i “primi effetti del decreto Di Maio sui lavoratori salentini” quelle centinaia di contratti tra interinali e agenzie di somministrazione non rinnovati alla scadenza del 31 ottobre. Il legame con il decreto dignità, che ha esaurito la sua disciplina transitoria in quella stessa data, però, fatica a trovarsi, almeno a così pochi giorni dall’attuazione. Lo dicono i numeri della principale società ...

Parole da separati in casa. Luigi Di Maio : "C'è un Contratto - se c’è chi dubita è un rischio per tutti" : Parole da separati in casa. Noi e Loro. Il Movimento 5 Stelle e la Lega, chi vuole il reddito di cittadinanza e chi non manca di esprimere molti dubbi sui costi e sull'efficacia della proposta chiave del programma pentastellato, confluita nel Contratto di Governo. Luigi Di Maio parla al Corriere della Sera e avverte Matteo Salvini che il reddito di cittadinanza s'ha da fare, o la coalizione non ha più senso."Siamo stati sempre chiari, Il ...

Bonus casa - la Manovra proroga al 2019. Di Maio : 'allo studio un'ulteriore proroga' : ... aumenta al 65% il credito d'imposta La bozza della Legge di Bilancio 2019 prevede, una volta ottenuto il via libera della Ragioneria Generale dello Stato, la proroga di un anno dello Sport Bonus con ...

Italia 5 stelle - la diretta della giornata conclusiva. Attesa per i discorsi di Conte - Casaleggio - Di Maio e Grillo : Tutto pronto per la seconda e ultima giornata di Italia 5 stelle, la kermesse che ogni anno raduna il popolo del M5S. Il palco principale del Circo Massimo si animerà a partire dalle 14 con la coreografia “Mi sto ballando sotto”. I tempi della scaletta – spiegano gli organizzatori della festa – sono stati anticipati a causa dell’allerta pioggia. Il primo intervento politico sarà quello del ministro dei Beni culturali ...

Processo strage del bus - Di Maio : 'Autostrade - Castellucci a casa' : 'La procura di Avellino ha chiesto 10 anni di carcere per Giovanni Castellucci, amministratore delegato di Autostrade per l'Italia per la strage del Viadotto di Acqualonga. E 10 anni in concorso anche ...

Alluvione Maiorca - Rafa Nadal offre alloggio a chi è rimasto senza casa : "E' un giorno triste per Maiorca - ha scritto il numero 1 al mondo suo suo account Twitter -, tutte le mie condoglianze vanno ai famigliari delle vittime dell'Alluvione. La mia vicinanza alla città ...

Manovra. Di Maio : "O facciamo un atto di coraggio - o andiamo a casa. C'è chi tifa per spread a 400" : E prosegue: "Sono stato in Germania lunedì, ho parlato con il ministro dell'Economia tedesco e loro sono stati corretti. Non ho visto nessuno del governo tedesco intervenire a gamba tesa contro ...

Def - Di Maio : "No a passi indietro Atto di coraggio o andiamo a casa" : "Sono dell'idea che il M5S ha sempre parlato Di coraggio e obiettivo. Io voglio rendere felici i miei concittadini, non dobbiamo fossilizzarci sui numeri. Questa manovra e' un Atto Di coraggio che l'Italia aspettava da anni. O facciamo un Atto Di coraggio o andiamo a casa Segui su affaritaliani.it