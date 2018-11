Di Maio contro la prescrizione amata da Berlusconi Salvini avvertito!

Giuseppe Conte - retroscena Bruno Vespa : 'Così è diventato premier' - l'incontro in hotel con Di Maio e Salvini : Non sono mai stato militante di una forza politica. Anche con i 5 Stelle, pur dopo la nomina al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, non ho mai avuto un rapporto organico, in parte ...

Di Maio contro Repubblica : Un presunto condono al centro del nuovo attacco a Repubblica. Il vicepremier Luigi Di Maio interviene così sulla notizia, riportata stamane dal quotidiano, sulla casa condonata a Pomigliano d'Arco . "...

Ora Di Maio infiamma lo scontro : "La prescrizione? La ama il Cav" : "La prescrizione? La ama il Cavaliere". L'attacco al leader di Forza Italia arriva in una diretta su Facebook da Luigi Di Maio, che difende lo stop della norma dopo il primo grado di giudizio. Riforma che sta spaccando il governo e infiamma lo scontro."Silvio Berlusconi per la compravendita dei senatori - ricordate? - è stato prescritto 8 volte", accusa il vicepremier grillino, "Stiamo parlando di questa gente qui, questi amano la prescrizione". ...

Vertice o Champions? Giallo sull'incontro serale Conte-Di Maio-Salvini : Alle 18.54 l'agenzia AdnKronos batte la notizia di un Vertice serale fra Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Si fa riferimento ad autorevoli fonti di governo, secondo cui la riunione è prevista in serata per sciogliere il nodo della prescrizione. Al tavolo, con ogni probabilità, verrà affrontato anche la questione della rimozione di Roberto Battiston a capo dell'Agenzia spaziale italiana. "Se non ci sarà ...

Mauro Laus - la porcheria del piddino contro la Cinque Stelle Maiorino : 'Vai in cucina!' : 'La pochezza dell'epiteto tradisce altrettanta pochezza culturale e stupisce provenga da una parte politica che costantemente si professa vicina alle donne e alla loro condizione'.

Prescrizione - la Lega prepara un contro piano. Ma Di Maio : «Nessuna intenzione di cambiare posizione» : Salvini e il capo politico dei 5 Stelle si vedranno al rientro dai rispettivi viaggi insieme con Conte. La Lega contro i pentastellati: «Hanno tirato fuori un emendamento che incarna la dottrina Davigo: uno può stare sotto processo per tutta la vita»

Scontro sul dl sicurezza nel M5s - De Falco : "Ci cacciano? Anche Di Maio è a termine" : Inoltre si dovrebbe tenere presente che nel Movimento non c'e' spazio per professionismi della politica. Qualcuno si dovrebbe ricordare che il secondo mandato è il raggiungimento del limite. Dobbiamo ...

Lodo Guenzi sullo scontro con Mara Maionchi : «Mi ha chiesto scusa» : Lodo Guenzi torna sullo scontro verbale che l'ha visto protagonista con Mara Maionchi , o meglio sua vittima, nell'ultima puntata di Xfactor. La produttrice discografica si era scagliata contro il ...

Manovra - scintille sul reddito di cittadinanza e la quota 100. Giorgetti frena - scontro con Di Maio : All'ombra del reddito di cittadinanza, riesplode lo scontro nel governo. Vengono allo scoperto le tensioni sulla Manovra, per la necessità di ridurre il deficit e il conseguente rischio di...

X Factor - Mara Maionchi contro Lodo Guenzi : «Ma che c.... dici» : La seconda puntata dei Live di X Factor ha acceso gli animi della giuria, in particolare quello di Mara Maionchi : la vulcanica veterana del talent show trasmesso da Sky ha risposto a muso duro al ...

Manovra - Di Maio e Conte contro Giorgetti 'Il reddito di cittadinanza si farà' : Per Luigi Di Maio reddito di cittadinanza e riforma delle pensioni si faranno 'per decreto'. Il ministro dello Sviluppo Economico lo annuncia in diretta su Facebook: 'Il reddito di cittadinanza, ...

Nazioni Unite - la vendetta di Salvini e Di Maio contro l'Onu : addio contributi - quanti soldi risparmiano : La guerra tra il governo Lega-M5s e la Commissione europea è appena iniziata, quella dell'esecutivo contro l'Onu invece sta entrando nel vivo. Dopo le bacchettate dalle Nazioni Unite per le politiche ...