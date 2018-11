Déraciné | un easter egg farebbe riferimento a Bloodborne 2

eurogamer

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Il titolo per PlayStation VR di FromSoftware,, è arrivato in Europa e, a quanto pare, sembra che lo sviluppatore giapponese abbia lasciato nella versione finale un piccoloegg legato a Bloddborne. Come segnala Pushsquare, inc'è una bambola con cui si può interagire, come ha scoperto l'utente di YouTube Amazing Komaru. Niente di straordinario, ma la bambola potrebbe colpire tutti coloro che hanno giocato a. Con un braccio in aria e l'altro tenuto orizzontalmente, la bambola sembra fare il gesto dello "Stabilisci Contatto" del gioco di ruolo di FromSoftware.Inoltre, la bambola ha la seguente descrizione: "una bambola di Fiona che appare nel racconto incompiuto: quando una persona ha un brutto sogno, Fiona appare e li aiuta a fuggire".Read more…