Del Piero | siparietto con Capello | ' Mai avuto problemi… Quando mi faceva giocare'

Piero Chiambretti chiama Asia Argento : parlerà Del flirt con Fabrizio Corona? : Asia Argento ospite da Chiambretti: farà delle rivelazioni su Corona? Mercoledì sera andrà in onda su Rete 4 una nuova puntata del programma condotto da Piero Chiambretti intitolato #CR4 – La Repubblica delle Donne. E proprio poco fa TvBlog.it ha dato una clamorosa anticipazione, che ha già infiammato gli animi in rete. Di cosa si tratta? In pratica il popolare blog televisivo, in base alle indiscrezioni raccolte in queste ultime ore, ha ...

Juventus - dieci anni fa la standing ovation Del Bernabeu : il web celebra Del Piero : "dieci anni fa l'inchino di un fenomeno per la standing ovation di tutto il Santiago Bernabeu. Ancora oggi abbiamo i brividi" scrive la Juventus su Twitter. Gli fa eco il profilo Facebook della ...

Gian Piero Ventura dopo Chievo-Sassuolo : 'Un'altra sconfitta - ma sono contento Della prestazione' : Tre sconfitte in tre partite sulla panchina del Chievo . La nuova sfida a Verona di Gian Piero Ventura non è sicuramente iniziata nel migliore dei modi, con la squadra ancora ultima a quota -1 dopo l'...

Dalle reverie di Giampiero Bodino a Klimt 2.0 in basilica. E il caso Dell’ex chiesa di San Paolo Converso : come la burocrazia ammazza la creatività : Siete mai entrati in un quadro? Io sì. Ho inforcato un paio di occhiali 3D e ho camminato su un folliage giallo/oro, ho calpestato un tappeto di fiori, ho galleggiato in una cascata d’acqua e sono stata avvolta da fiamme e fuoco. È la performance multimediale dedicata alle opere di Klimt, padre della Secessione viennese. Un caleidoscopio di segni e figure iconiche si rincorrono su pareti, pavimento e soffitto. Su schermi giganti si ...

Il debutto di Piero Chiambretti con La Repubblica Delle donne : ... 'Perché una trasmissione dedicata alle donne? Il mio è anche un omaggio a loro che, dopo decenni di frustrazioni e lotte, oggi sono il vero petrolio del mondo. Quando il Dalai Lama ha detto che 'il ...

Serie A da Halloween : Totti alla Lazio - Maldini all’Inter - Del Piero al Toro -FOTO- : Serie A- Un’iniziativa simpatica, divertente e geniale, messa in atto dalla pagina instagram di “Serie A The Movie”. Un modo per augurare Halloween a tutti gli appassionati di calcio in un modo totalmente originale e orribile. Orribile per l’impatto visivo e storico di alcune storiche bandiere del nostro calcio italiano, vestite totalmente dei colori degli […] L'articolo Serie A da Halloween: Totti alla Lazio, ...

#CR4 La Repubblica Delle Donne di Piero Chiambretti : le anticipazioni : Piero Chiambretti torna in prima serata su Retequattro con #CR4 La Repubblica delle Donne: ecco tutte le novità del programma C’è grande attesa e curiosità per il nuovo programma di Piero Chiambretti #CR4 La Repubblica delle Donne in partenza mercoledì 31 ottobre 2018 in prima serata su Rete4. Ecco tutte le novità e le anticipazioni dello show interamente dedicato all’universo femminile. La Repubblica delle Donne su Rete 4: le ...

Bocciatura Del calendario venatorio - LAC e WWF chiedono le dimissioni Dell'assessore Pieroni : ... visto che, alla luce di questi fatti e risultati, il suo ruolo amministrativo è ormai del tutto superfluo, dimissioni peraltro già richieste anche da gran parte del mondo venatorio!

Morto Piero Del Papa - ex pugile e spalla nei film di Bud Spencer : È Morto oggi a Pisa, l'ex campione di pugilato, Piero Del Papa . Aveva 80 anni ed era malato da tempo. Nel 1962 diventò campione italiano dei pesi mediomassimi, titolo che conservò fino al 1964 e nel ...

Addio a Piero Del Papa - ex pugile e spalla nei film di Bud Spencer : È morto oggi a Pisa, l'ex campione di pugilato, Piero Del Papa . Aveva 80 anni ed era malato da tempo. Nel 1962 diventò campione italiano dei pesi mediomassimi, titolo che conservò fino al 1964 e nel ...

Addio a Piero Del Papa - ex pugile e spalla nei film di Bud Spencer : È morto oggi a Pisa, l'ex campione di pugilato, Piero Del Papa. Aveva 80 anni ed era malato da tempo. Nel 1962 diventò campione italiano dei pesi mediomassimi, titolo che conservò fino al 1964 e nel ...

Piero Chiambretti con «#CR4 : la Repubblica Delle Donne» in prima serata - : Quando quei mondi sono diventati "il mondo" e i personaggi pubblici sono stati sostituiti dalla gente della strada, il punto di vista si è ribaltato. Quindi da molti anni cerco di fare trasmissioni ...

La Repubblica Delle Donne su Rete 4 : Signorini - Zanicchi e Malgioglio nel cast con Piero Chiambretti : Se la Juventus ha #CR7, Mediaset ha il suo #CR4: Piero Chiambretti. Un bomber che, tranne eclatanti exlpoit in nazionale come Sanremo, ha sempre giocato i campionati minori delle seconde serate. Da mercoledì 31 ottobre, la sera dei mostri di Halloween, debutterà nella prima serata della rinnovata Rete 4 con la trasmissione La Repubblica delle Donne. Sarà un esperimento interessante e forse anche rischioso per il prime time, su cui ...

Alessandro Del Piero/ Video - "quella volta al ristorante con Rocky e Ivan Drago" (E poi c'è Cattelan a Teatro) : Alessandro Del Piero a E poi c'è Cattelan a Teatro dove parlerà anche di Cristiano Ronaldo e del suo arrivo alla Juventus e più in generale nel calcio italiano. Si parlerà della sua vita.(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 13:01:00 GMT)