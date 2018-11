Del Bello-Fabiano | Raggi e Montanari incapaci gestire situazione manutentori civici

Alberobello - Bari - - «Duathlon città dei Trulli» - domenica 11 novembre la decima edizione Del trofeo «Santi Medici» : 'La gara di domenica chiude il ricco programma di eventi della nostra Festa Patronale – dice l'assessore allo Sport, Antonella Ivone – ed è l'occasione per vedere cimentarsi sulle nostre strade ...

Valentina Bìssoli - la moDella promette : 'Il bello deve ancora venire' : Il mondo della modella è più affascinante perché, oltre le difficoltà, è una grande soddisfazione rappresentare un brand con la tua immagine e il tuo corpo. Essere influencer è restrittivo perché ...

Dacia Duster GPL - la prova de Il Fatto.it – Il bello Del suv a gas – FOTO : Se quasi ovunque, in Italia come in Europa, è guerra al diesel e i prezzi (iniziali e di mantenimento) di elettriche e ibride sono ancora proibitivi per molti automobilisti, ecco riaffacciarsi la valida e parsimoniosa alternativa del GPL. I dati Unrae confermano l’apprezzamento per questo tipo di alimentazione: 96.453 unità immatricolate da gennaio a settembre 2018, contro 64.443 ibride. Con l’introduzione sul nuovo Duster ...

Rossi sempre esilarante - Valentino si consola a Sepang con Bagnaia e Marini : “il bello viene stasera! Sarebbe potuto essere il giorno più importante Della mia carriera” : A tutto Valentino Rossi: dalla delusione per la caduta nel Gp della Malesia ai successi dei giovani piloti di Moto2, Bagnaia campione del mondo e Marini alla sua prima vittoria iridata Una domenica che Sarebbe potuta diventare indimenticabile, per Valentino Rossi, se solo non fosse caduto a quattro giri dal termine del Gp della Malesia. Pecco Bagnaia è diventato campione del mondo di Moto2 a Sepang, mentre il fratello minore del Dottore, ...

Montanari - Il M5S è diventato lo sgabello Della Lega : ... quale la bussola? Dove un progetto di eguaglianza, un'idea di società umana, di economia compatibile con la vita? Fossero almeno i valori della Costituzione a guidarci: ma sono le bandiere nere di ...

Tennis - Qualificazioni Next Gen 2018 : il tabellone completo per l’assegnazione Della wild card : Ci siamo. E’ iniziata ufficialmente oggi l’avventura della Next Gen 2018, torneo che mette di fronte i migliori under21 del circuito mondiale. Nella giornata odierna ha avuto luogo il sorteggio delle Qualificazioni che coinvolgeranno 8 Tennisti del Bel Paese che si contenderanno la wild card per accedere al main draw comprendente altri 7 giocatori, ovvero: il greco Stefanos Tsitsipas, l’australiano Alex De Minaur, lo ...

Pagelle TV Della Settimana (22-28/10/2018). Promossi Blasi e Mezzancella. Bocciati Portobello e Cecchi Paone : Ilary Blasi Promossi 9 a Ilary Blasi. In un moto di impeto, la conduttrice decide di accendersi contro Fabrizio Corona tirando in ballo il suo trascorso personale. Ilary lo azzanna, con grinta e prontezza di risposta, e ha la meglio ponendo fine a quella fastidiosa “beatificazione” dell’uomo che in tanti inspiegabilmente fanno in tv. 8 a Sofia Vergara. In attesa che Modern Family giunga (finalmente) al capitolo finale, la sexy ...

Grasso è bello! Perché l’opulenza Delle carni attrae alle Seychelles (e su Pornhub) : Le Seychelles sono una destinazione che profuma di erotismo. Sono rientrata da poco e ogni volta che ci vado osservo, prendo nota ed elaboro. Sono isole che conosco molto bene e sono ancora lontane dal turismo di massa. Dal 1991, anno in cui vi misi piede per la prima volta, tante cose sono cambiate, altre sono rimaste sempre le stesse come le tartarughe giganti che tutti i santi pomeriggi fanno sesso sfrenato che nemmeno i bonobi. Quando ...

Del Bello-Fabiano : viviamo in emergenza perenne - vogliamo risposte : Roma – “A seguito della straordinaria ondata di maltempo abbattutasi sulla citta’, con raffiche di vento e piogge torrenziali, il nostro territorio ha evidenziato tutte le fragilita’ da noi denunciate negli ultimi due anni. Il tanto atteso ‘piano alberi’ a Roma non e’ mai partito e neanche un ‘piano potature’; da quando si e’ insediata l’attuale amministrazione abbiamo alberi che ...

Salvatore Sorbello - Gruppo Misto-Palazzo Zanca - : 'Aiutiamo una famiglia - Del Rione Taormina' : Salvatore Sorbello, consigliere comunale del Gruppo Misto di Messina, sta seguendo personalmente una grave vicenda riguardante il tetto , che è quasi crollato per le forti piogge, della casa di un ...

Antonella Clerici - ascolti di Portobello Deludenti. La reazione inaspettata : «Dobbiamo migliorare...» : di Silvia Natella La sfida del sabato sera ha decreato vincintore Tu sì que vales. Portobello di Antonella Clerici non è riuscito a sbaragliare la concorrenza e la conduttrice ha deciso di rispondere ...

Portobello - l’uso Del pappagallo fa infuriare gli animalisti : “Animale legato al trespolo e con lo scotch sulla bocca” - “Basta mostrarli in tv” : Basta animali sfruttati in tv. Le associazioni animaliste protestano contro l’uso del pappagallo nella nuova edizione di Portobello. Sono passati 31 anni dal celebre programma di Enzo Tortora che vedeva la presenza su un trespolo di un pappagallo verde, ma la formula è rimasta la stessa. L’uccello verde è ancora lì stuzzicato verbalmente da ospiti e concorrenti per pronunciare la parola “Portobello”. La ripetizione dello storico spunto del ...