Decreto Sicurezza | il Senato approva con 163 sì alla fiducia | esulta la Lega

Decreto Sicurezza - sì dal Senato (con la fiducia). I ribelli M5s non votano Salvini : col buon senso si risolve tutto : La legge che introduce un giro di vite sulla protezione umanitaria e introduce il Taser passa il primo esame. Forza Italia esce dall’aula e FdI si astiene. Il Pd protesta: «Aumenteranno i clandestini». Ora il passaggio alla Camera

Ok Senato alla fiducia sul Decreto Sicurezza con 163 sì : Roma, 7 nov., askanews, - Il Senato ha concesso la fiducia al governo approvando il decreto sicurezza. A fronte di 288 Senatori presenti, i votanti sono stati 241. I sì sono stati 163, i no 59, gli ...

Senato - il Decreto Sicurezza ottiene la fiducia Gioia Salvini : DecretoSalvini - giornata storica! : Via libera del Senato al decreto sicurezza con 163 sì, 59 no e 19 astenuti. I presenti sono stati 288, i votanti 241. Il decreto, che è stato approvato con il voto di fiducia, ora passa alla Camera. Il vicepremier leghista esulta e si appropria del risultato con un "decretoSalvini, giornata storica!" su Twitter

Il Senato approva il Decreto sicurezza. Ma il M5s perde pezzi : L'Aula del Senato ha approvato con 163 sì, 59 no e 19 astenuti il cosiddetto decreto sicurezza, sul quale il governo aveva posto il voto di fiducia. Lega e Movimento 5 stelle hanno votato, com'era ovvio, a favore, anche se all'interno dei grillini ci sono state quattro defezioni: Gregorio De Falco,

Decreto Sicurezza - via libera del Senato : il testo passa alla Camera : Via libera del Senato al Decreto Sicurezza con 163 Sì, 59 no e 19 astenuti. I presenti sono stati 288, i votanti 241. Il Decreto legge Sicurezza e immigrazione n. 113/2018, che è stato approvato con il voto di fiducia, ora passa al vaglio della Camera. “Sono felice. Mi ero impegnato ad approvare questo Decreto che porta più Sicurezza nelle nostre città, che mette un argine all’immigrazione fuori controllo e rispedisce a casa furbetti ...

Senato - il Decreto Sicurezza ottiene la fiducia Salvini : il governo non è a rischio : Via libera del Senato al decreto sicurezza con 163 sì, 59 no e 19 astenuti. I presenti sono stati 288, i votanti 241. Il decreto, che è stato approvato con il voto di fiducia, ora passa al vaglio della Camera

Il Senato ha approvato la conversione in legge del Decreto sicurezza : Il Senato ha approvato la conversione in legge del decreto sicurezza, la norma voluta dal ministro dell’Interno Matteo Salvini che, tra le altre cose, cancella la protezione umanitaria per i richiedenti asilo. Sul decreto il governo aveva posto la questione

Decreto Sicurezza - via libera al Senato (con la fiducia) I ribelli M5s non votano Salvini : serve buon senso : La legge che introduce un giro di vite sulla protezione umanitaria e introduce il Taser passa il primo esame. Forza Italia esce dall’aule e FdI si astiene. Protesta Il Pd in aula: aumenteranno i clandestini. Ora il passaggio alla Camera

Decreto Sicurezza - il testo è stato approvato al Senato : Il Decreto Sicurezza e Immigrazione di Matteo Salvini, su cui il governo ha posto la fiducia, è stato approvato a Palazzo Madama: con 163 Sì, 59 no e 19 astenuti. I presenti sono stati 288, i votanti 241. Adesso il testo passerà al vaglio della Camera.Continua a leggere

'Sì alla sicurezza - no al governo' - Forza Italia protesta in Senato contro il Decreto Salvini : protesta di Forza Italia, in aula, al Senato, dopo la dichiarazione di voto sul decreto sicurezza. I parlamentari azzurri hanno alzato dei fogli con la scritta 'Sì alla sicurezza, no al governo'. Il ...

Decreto Sicurezza - sì dal Senato (con la fiducia). I ribelli M5s non votano Salvini : serve buon senso : La legge che introduce un giro di vite sulla protezione umanitaria e introduce il Taser passa il primo esame. Forza Italia esce dall’aule e FdI si astiene. Protesta Il Pd in aula: aumenteranno i clandestini. Ora il passaggio alla Camera

Decreto Sicurezza - Giorgia Meloni : 'Ci asterremo - non c'è niente su rom e integralismo islamico' : ... abbiamo fatto una scelta, stiamo facendo una opposizione patriottica, sosteniamo il governo sulla migrazione ma non sulla politica economica. Non vogliamo strapuntini o poltrone', ribadisce la ...

Decreto Sicurezza - Salvini : 'Sono felice - sarà un passo in avanti' : "Sono felice. Mi ero impegnato ad approvare questo Decreto che porta più Sicurezza nelle nostre città, che mette un argine all'immigrazione fuori controllo e rispedisce a casa furbetti e delinquenti. ...

Decreto Sicurezza - il voto al Senato con la fiducia voluta dal governo. La diretta : Al Senato la votazione al Decreto sicurezza con la fiducia posta dal governo. Dalle 11, il voto con chiamata nominale. Quattro i parlamentari del M5s che usciranno dall’Aula: De Falco, Nugnes, Mantero e Fattori. Il Pd diviso tra chi vuole abbandonare l’Aula e chi vuole votare contro. L'articolo Decreto sicurezza, il voto al Senato con la fiducia voluta dal governo. La diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.