Decreto sicurezza - Autonoleggio sotto controllo

Saviano contro Salvini : "Il Decreto sicurezza è autolesionista - suicida e criminale" : "Un decreto autolesionista, suicida e criminale". Con queste parole Roberto Saviano definisce il dl sicurezza su Facebook. Il provvedimento, fortemente voluto da Matteo Salvini, è stato votato oggi, 7 novembre, dal Senato. Il governo, che aveva posto la fiducia sul decreto ha ottenuto il via libera, nonostante le defezioni a alcuni pentastellati."Rimpatriare gli oltre 500mila immigrati irregolari presenti in Italia non si può ...

Decreto sicurezza - dallo stop al permesso umanitario al taglio degli Sprar : cosa prevede il testo approvato al Senato : stop al permesso umanitario, riduzione degli Sprar, ma anche interventi per la pubblica Sicurezza e contro la criminalità organizzata. Il Decreto bandiera del ministro dell’Interno Matteo Salvini ha ricevuto il primo via libera al Senato grazie al voto di fiducia. Il Decreto legge Sicurezza e Immigrazione si compone di tre parti: la prima riguarda la gestione dell’immigrazione vera e propria, la seconda la pubblica Sicurezza e la terza la ...

Senato - il Decreto sicurezza ottiene la fiducia Cinque pentastellati dissidenti non votano : Via libera del Senato al decreto sicurezza con 163 sì, 59 no e 19 astenuti. Il vicepremier leghista esulta per il risultato con un tweet: "decretoSalvini, giornata storica!" . Non hanno ceduto i Cinque Senatori M5s in disaccordo con la fiducia

Il Senato approva il Decreto sicurezza - 5 grillini non votano. Salvini esulta : “Avanti 5 anni” : Il governo incassa la fiducia al Senato sul decreto sicurezza e immigrazione senza sorprese. A differenza dei timori interni alla maggioranza che hanno caratterizzato i giorni antecedenti al voto, l’aula di Palazzo Madama ha dato il via libera al maxi-emendamento del governo, sostitutivo del disegno di legge di conversione del decreto, con 163 voti...

Sicurezza - dall'asilo ai rimpatri le misure del Decreto Salvini : ... includendo i 'presidi sanitari' le zone di particolare interessere turistico, le 'aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati pubblici spettacoli'. Previsto anche il Daspo per coloro che sono ...

Decreto sicurezza - via libera del Senato : ecco cosa prevede : È una delle leggi bandiera del vicepremier leghista Matteo Salvini e ha ottenuto, tra mille polemiche e dissidenti della maggioranza che non hanno partecipato al voto, la fiducia del Senato, quindi il via libera con 163 voti favorevoli, 50 contrari e ben 19 astenuti: ora il testo del Decreto sicurezza e immigrazione n. 113/2018 deve effettuare il passaggio alla Camera dei deputati per il voto. “Sono felice. Mi ero impegnato ad approvare ...

Senato - il Decreto sicurezza ottiene la fiducia Cinque pentastellati abbandonano l'Aula : Via libera del Senato al decreto sicurezza con 163 sì, 59 no e 19 astenuti. I presenti sono stati 288, i votanti 241. Il decreto, che è stato approvato con il voto di fiducia, ora passa alla Camera. Il vicepremier leghista esulta per il risultato con un tweet: "decretoSalvini, giornata storica!"

Decreto sicurezza - il Senato dice sì. Salvini esulta sui social : "Giornata storica" : Il Senato dice sì al Decreto Sicurezza con 163 Sì, 59 no e 19 astenuti. I presenti sono stati 288, i votanti 241. Il Decreto, che è stato approvato con il voto di fiducia, ora passa al vaglio della ...

Decreto sicurezza - sì dal Senato (con la fiducia). I ribelli M5s non votano Salvini : gli sciacalli si rassegnino : La legge che introduce un giro di vite sulla protezione umanitaria e introduce il Taser passa il primo esame. Forza Italia non vota, il Pd protesta: «Aumenteranno i clandestini». Ora il passaggio alla Camera

Decreto sicurezza - M5s avvia istruttoria contro i 5 senatori dissidenti : Dopo la fiducia sul Decreto sicurezza , arriva la resa dei conti nel Movimento 5 Stelle . I vertici pentastellati hanno "avviato un'istruttoria " su Gregorio De Falco, Paola Nugnes, Elena Fattori, ...

