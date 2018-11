Decreto Sicurezza | Arci | “Una delle pagine più buie della Repubblica Favorisce coloro

Il governo supera lo scoglio del Decreto sicurezza. Ora c'è quello della prescrizione : Il governo incassa la fiducia al Senato sul decreto sicurezza e immigrazione senza sorprese: sono solo cinque i senatori pentastellati "dissidenti" usciti dall'Aula durante il voto e di loro si occuperà il Collegio dei Probiviri. È un punto per la Lega, che con questo provvedimento realizza una parte importante delle sue promesse elettorali. Ora toccherebbe al M5s portare a casa un risultato, ottenendo lo stop alla ...

L'approvazione del Decreto Sicurezza e il voto alle midterm. Di cosa parlare a cena : Il tema è Donald Trump? Va bene, il Foglio vi ha dato le cartucce per giudicare, analizzare, capire cosa succederà. La non vittoria di nessuno lascia comunque i giochi aperti tra due anni, ma tutti gli osservatori concorrono nel dire che nel campo democratico a mancare non sono i voti reali e potenz

Decreto Sicurezza - Autonoleggio sotto controllo : Novità in arrivo per lAutonoleggio dopo lapprovazione, avvenuta in Senato in prima lettura con un voto di fiducia, del cosiddetto Decreto sicurezza, presentato dal governo il 4 ottobre scorso. Il provvedimento, che adesso passerà alla Camera per il definitivo via libera, prevede che le società del settore comunichino i dati identificativi dei loro clienti, riportati sul documento didentità, al Centro elaborazione dati interforze per verificare ...

Roberto Saviano contro Matteo Salvini : "Il Decreto Sicurezza è autolesionista - suicida e criminale" : "Un decreto autolesionista, suicida e criminale". Con queste parole Roberto Saviano definisce il dl sicurezza su Facebook. Il provvedimento, fortemente voluto da Matteo Salvini, è stato votato oggi, 7 novembre, dal Senato. Il governo, che aveva posto la fiducia sul decreto ha ottenuto il via libera, nonostante le defezioni a alcuni pentastellati."Rimpatriare gli oltre 500mila immigrati irregolari presenti in Italia non si può ...

Perché il Decreto Sicurezza può mettere in crisi il governo : La Lega ha incassato il primo via libera a un provvedimento cruciale per il suo elettorato ma la fiducia in Senato ha...

Decreto Sicurezza - dallo stop al permesso umanitario al taglio degli Sprar : cosa prevede il testo approvato al Senato : stop al permesso umanitario, riduzione degli Sprar, ma anche interventi per la pubblica Sicurezza e contro la criminalità organizzata. Il Decreto bandiera del ministro dell’Interno Matteo Salvini ha ricevuto il primo via libera al Senato grazie al voto di fiducia. Il Decreto legge Sicurezza e Immigrazione si compone di tre parti: la prima riguarda la gestione dell’immigrazione vera e propria, la seconda la pubblica Sicurezza e la terza la ...

Senato - il Decreto Sicurezza ottiene la fiducia Cinque pentastellati dissidenti non votano : Via libera del Senato al decreto sicurezza con 163 sì, 59 no e 19 astenuti. Il vicepremier leghista esulta per il risultato con un tweet: "decretoSalvini, giornata storica!" . Non hanno ceduto i Cinque Senatori M5s in disaccordo con la fiducia

Il Senato approva il Decreto Sicurezza - 5 grillini non votano. Salvini esulta : “Avanti 5 anni” : Il governo incassa la fiducia al Senato sul decreto sicurezza e immigrazione senza sorprese. A differenza dei timori interni alla maggioranza che hanno caratterizzato i giorni antecedenti al voto, l’aula di Palazzo Madama ha dato il via libera al maxi-emendamento del governo, sostitutivo del disegno di legge di conversione del decreto, con 163 voti...

Sicurezza - dall'asilo ai rimpatri le misure del Decreto Salvini : ... includendo i 'presidi sanitari' le zone di particolare interessere turistico, le 'aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati pubblici spettacoli'. Previsto anche il Daspo per coloro che sono ...

Decreto Sicurezza - via libera del Senato : ecco cosa prevede : È una delle leggi bandiera del vicepremier leghista Matteo Salvini e ha ottenuto, tra mille polemiche e dissidenti della maggioranza che non hanno partecipato al voto, la fiducia del Senato, quindi il via libera con 163 voti favorevoli, 50 contrari e ben 19 astenuti: ora il testo del Decreto sicurezza e immigrazione n. 113/2018 deve effettuare il passaggio alla Camera dei deputati per il voto. “Sono felice. Mi ero impegnato ad approvare ...

Decreto Sicurezza - dissidenti M5s non votano la fiducia : "Ora rischiano l'espulsione" : Sono otto i voti che sono mancati alla maggioranza nell'appello nominale per la fiducia al Senato sul Decreto Sicurezza...