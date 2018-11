Decreto Genova | in testo anche sanatoria per centro Italia

Nel Decreto Genova spunta anche il condono edilizio per il Centro Italia : Un altro condono, per un altro terremoto. Sempre introdotto con emendamenti inseriti alla Camera nel decreto Genova. Una sanatoria applicabile nelle zone del Centro Italia colpite dal sisma del 2016. Con un limite di tolleranza del 20% della cubatura esistente: di fatto, significa che è possibile sanare non solo piccole difformità ma anche situazioni più complesse, come la chiusura di un balcone o, persino, l’aggiunta di un ...

La logistica alessandrina riparte dal Decreto Genova : ECONOMIA - Si parla anche di Alessandria nel 'decreto Genova', il provvedimento varato da governo per fare fronte all'emergenza del capoluogo ligure, a seguito del crollo del ponte Morandi. ...

Decreto Genova e Ischia : è successa una Casamicciola : Nei giorni seguenti il terremoto di Ischia, di fronte alle forti polemiche legate alla definizione esatta della magnitudo e della localizzazione del sisma, su questo blog provammo a far presente che il problema non è nel dove e come fosse avvenuto, ma nello stato del patrimonio edilizio dell'isola. E non per affermare che ci fosse una deviazione culturale nel modo di costruire degli ischitani, ma perché quelle case non a norma ...

Primo sì al Decreto Genova - cosa cambia dopo l'approvazione del testo alla Camera : Muro contro muro fino a tarda notte per la contestata sanatoria per gli abusi edilizi a Ischia poi la Camera approva...

Cosa c'è scritto nel Decreto Genova : Dalla ricostruzione del ponte Morandi di Genova alle misure a sostegno delle popolazioni colpite dai terremoti del Centro Italia e di Ischia. Sono i punti centrali del decreto Genova, approvato dalla Camera dopo un iter travagliato in Aula e ben due sedute notturne e fortemente criticato dalle opposizioni, Pd in testa, per le norme sul condono edilizio nell'isola campana. Il provvedimento, innanzitutto, delinea la figura del commissario ...

