Dario Argento dice la sua opinione su Fabrizio Corona

"Fabrizio Corona? Non mi fa impazzire". Papà Dario Argento però dice che "Asia è tornata a sorridere" : "Fabrizio Corona? Non mi fa impazzire". Dario Argento interviene ai microfoni di Rai Radio2 nel corso de "I Lunatici" ed è inevitabile la domanda sulla figlia Asia, sul suo momento tormentato e sulla sua nuova storia. "Questa storia di Corona non la conosco, mi hanno detto che sono uscite delle foto di Asia con lui, ognuno fa la sua vita. Non mi fa impazzire Corona - dice il regista horror - non per il gossip, ma per quello che ha ...

Matteo Renzi umiliato da Dario Argento : 'Pd partito di zombie - il virus l'ha portato lui' : 'Oggi l'epoca degli zombie'. Dario Argento di horror se ne intende come pochi, e la politica oggi sembra più terrificante delle sue pellicole. 'Se si va alla Camera qualche zombie se ne trova - ha spiegato a Un Giorno da pecora , su Radio1 Rai -. Ci sono partiti che sono un po' ...

Dario Argento : "Salvini? Fa più paura del mio Profondo rosso" : "Oggi è l'epoca degli zombie, se si va alla Camera qualcuno se ne trova. Ci sono partiti che sono un po' zombeschi, tipo Forza Italia, oppure LeU di Pietro Grasso". Ospite di Un giorno da pecora, su Rai Radio1, Dario Argento si è lanciato in alcuni confronti tra cinema dell'orrore di cui è maestro, e politica. Dal punto di vista horror, come vede il Pd? "Lì in una parte ci sono gli zombi mentre l'altra è ancora vivace", ha risposto. Chi è che ha ...

Dario Argento : "Renzi ha diffuso il virus degli zombie nel Pd. Alle primarie voterei Zingaretti o Minniti" : "Oggi è l'epoca degli zombi, se si va alla Camera qualcuno se ne trova. Ci sono partiti che sono un po' 'zombeschi', tipo Forza Italia, oppure LeU di Pietro Grasso". Ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Dario Argento si è lanciato in alcuni confronti tra cinema dell'orrore di cui è maestro, e politica.Dal punto di vista horror', come vede il Pd? "Lì in una parte ci sono gli zombi mentre l'altra è ...

Halloween - una notte horror con Dario Argento : 'Con i ragazzi dell'America per diffondere il cinema in una Roma disastrata' : 'Buon Halloween a tutti! Sono tanto felice di essere qui e di essere con i ragazzi del cinema America. Sono felice di collaborare con loro, diffondere il cinema in questa città disastrata che se la ...

Maurizio Costanzo Show : Asia e Dario Argento assieme in TV dopo lo scandalo molestie. Ospiti anche Albano e Romina – Video e Foto : Maurizio Costanzo Show, Asia e Dario Argento Asia e Dario Argento per la prima volta insieme su un palco dopo le polemiche, le accuse, il tritacarne mediatico. L’attrice romana, esclusa dalla giuria di X Factor a seguito del caso Bennett, e il noto regista horror saranno tra gli Ospiti del Maurizio Costanzo Show, in onda stasera alle 23.20 su Canale5. In scena, anche un’altra popolarissima coppia dello spettacolo: Albano e ...

Dario Argento : "Mia figlia Asia si sta riprendendo. Dolorosa e ridicola la sua esclusione da X Factor" : Dario Argento è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni giorno dall'1.30 alle 6.00.prosegui la letturaDario Argento: "Mia figlia Asia si sta riprendendo. Dolorosa e ridicola la sua esclusione da X Factor" pubblicato su Gossipblog.it 31 ottobre 2018 11:55.

Dario Argento fa marcia indietro e ritratta le accuse mosse a Weinstein : Continua a far discutere il caso Asia Argento, travolta dalle polemiche dopo l’accusa rivoltale da Jimmy Bennett secondo il quale l’attrice in passato l’avrebbe molestato e avrebbe poi pagato il suo silenzio. Dopo l’intervista all’accusatore andata in scena il 23 settembre a Non è l’arena, il padre Dario Argento ha ritrattato le dichiarazioni precendemente rese a Un giorno da pecora su Rai Radio1. Il regista ...

Dario Argento : "Se Matteo Salvini recitasse in un mio film gli farei interpretare l'assassino" : Dario Argento va all'attacco dell'attuale governo e, in particolare, del vice premier Matteo Salvini. Intervistato dal programma radiofonico Un giorno da pecora, il regista esprime la sua personalissima visione su Salvini: "Se fosse un attore diciamo che potrei fargli interpretare una vittima ma credo che alla fine gli farei interpretare un assassino". A Giorgio Lauro e Geppi Cucciari che gli chiedevano chi tra Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e lo ...