Danni del maltempo | i balneari invocano deroghe e si appellano alla Lega | ora ci aiuti

Danni maltempo - la Cia regionale interviene sulla gestione del territorio : Bisogna restituire agli agricoltori la gestione degli enti preposti alla salvaguardia del territorio. interviene la Cia dopo le tragedie del maltempo

Trentino - Veneto e Friuli dopo i Danni del maltempo : «Venite - a Natale saremo pronti» : I danni del maltempo in VenetoEnrico Fariselli è partito dalla zona di Ravenna alle 5 di domenica mattina. Alle 8 e 30 è arrivato sopra ad Alleghe, in Veneto, dove ha casa l'amico che accompagnava. Davanti si è trovato un paesaggio che non riconosceva più pur avendoci ...

Maltempo Calabria - piogge e nubifragi : esondazione del Torrente Tuccio e Danni alla Sorical : Nella mattinata odierna, convocata dal Prefetto Michele di Bari, si è tenuta una riunione al fine di fare il punto della situazione determinatasi a seguito delle intense precipitazioni verificatesi nella giornata di ieri. All’incontro hanno partecipato i Sindaci di Bagaladi, di Melito Porto Salvo, di Montebello Jonico, di Roghudi e San Lorenzo, nonché dei Comuni di Reggio Calabria, Motta San Giovanni, della Città Metropolitana, della ...

L'addio di Isoardi a Salvini e i Danni del maltempo. Di cosa parlare stasera a cena : Va bene, va bene, va bene. Inutile girarci intorno, tanto a cena parlerete della foto di quella foto, di quella coppia che si separa. Ma, come sempre, a troppa esposizione corrisponde qualche perdita nella significatività. Potete dirlo così a cena: ci si perde, si rimane confusi, ad essere proiettat

Strage di via d'Amelio - il Viminale chiede i Danni ai poliziotti accusati del depistaggio : 60 milioni : Prima udienza del processo per il dirigente e i due sottufficiali accusati di aver costruito il falso pentito Scarantino

Conte a Palermo : dal Cdm 1 mld per i Danni del maltempo. Salvini nel Bellunese : : Il premier vola nelle zone devastate dell'Isola e promette subito misure per gestire l'emergenza. Gli fa eco il ministro dell'Interno, che aggiunge: 'Stop tasse e chiederemo l'attivazione del Fondo ...

Maltempo : dal Veneto alla Sicilia - una settimana da incubo. La conta delle vittime e dei Danni : L’autunno fin troppo mite degli ultimi due mesi si è trasformato, in questi giorni, in una stagione killer: da Nord a Sud le regioni sono state travolte da piogge che hanno causato danni al territorio e diversi morti: 12, accertati al momento, in Sicilia, e quattro nei giorni scorsi nel Nord Est. La tragedia di Palermo della notte scorsa è solo l’ultimo dei tragici eventi che si sono verificati in questa settimana.... ...

Maltempo - Matteo Salvini : “Raccogliamo i Danni dell’ambientalismo da salotto” : Il ministro dell'Interno Salvini, in visita alle zone del Veneto colpite dall'ondata di Maltempo, dà la sua lettura del rischio idrogeologico del Paese: "Troppi anni di incuria e malinteso ambientalismo da salotto che non ti fanno toccare l'albero nell'alveo ecco che l'alberello ti presenta il conto".Continua a leggere

Maltempo : passata senza Danni piena del Po nel Pavese : E’ passata senza problemi la piena del Po in provincia di Pavia. Il livello del principale fiume italiano è in calo al punto di rilevazione del Ponte della Becca, dove ieri era arrivato a quasi quattro metri sopra lo zero idrometrico. L’acqua e’ uscita solo in alcune aree golenali, senza creare altri danni. Nessun problema particolare nemmeno a Pavia: ieri sera il livello del Ticino era salito senza mai arrivare a minacciare la ...

Danni del maltempo - l’annuncio di Toti : «Conte concederà lo stato di emergenza» : Il governatore ligure: «Mi ha assicurato che già in settimana arriveranno i primi provvedimenti». Apertura del Governo sullo stop delle tasse per i danneggiati

Danni del maltempo - l’annuncio di Toti : «Conte concederà stato di emergenza» : Il post del governatore ligure: «Ho avuto una lunga telefonata con il premier». Apertura del Governo sulla sospensione delle tasse per i danneggiati

Maltempo Lazio : piena del fiume Aniene - Danni all’antico ponte romano “San Teodoro” : A seguito della piena del fiume Aniene dello scorso 29 ottobre, il Sindaco di Trevi Nel Lazio Silvio Grazioli, ha effettuato insieme all’Assessore ai Lavori Pubblici Pietro Salvatori un sopralluogo per verificare i danni subiti dall’antico ponte romano “San Teodoro”. Il ponte di S. Teodoro si compone di 2 fornici e risale all’epoca romana, è un luogo simbolo di grande importanza per Trevi. Il ponte prese questo nome, perché vi era in adiacenza ...

1° Novembre con maltempo - neve e Danni da Nord a Sud : si aggrava il bilancio delle vittime : Dopo la violenta ondata di maltempo di inizio settimana, non cessano le conseguenze delle avverse condizioni meteo, che, purtroppo, anche oggi hanno provocato vittime: al Nord si registrano altri 4 morti (una coppia la cui auto è stata schiacciata da un albero in Valle d’Aosta, un anziano caduto mentre riparava il tetto della sua malga in Val Badia, un 53enne di Laces morto a seguito di incidente), dopo le 12 persone che hanno già perso la ...