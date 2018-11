Dalla Fiat Fastsback alla Vw Tarok | ecco le novità del Salone di San Paolo

Alba in orbita. Le foto scattate Dalla stazione spaziale lasciano senza fiato : Non è la prima volta che gli astronauti della stazione spaziale si prendono del tempo per scattare delle foto. Ma è la prima volta che vengono fatti degli scatti così nitidi al Sole che sorge. Un'Alba in orbita. E' quello che è riuscito a fotografare l'astronauta Alexander Gest, Astro Alex come si fa chiamare su Twitter, oltre che su Instagram "Non conosco nessuna parola in nessuna lingua umana che possa rendere ...

Per il posto soffiato Dalla Boldrini Alitalia rimborsa il cliente con 15 euro : Cuneo - "Chiariamo subito una cosa: non mi sono alterato perché l'Alitalia ha dato il mio posto a Laura Boldrini. Mi sono arrabbiato perché mi è stata detta una bugia ignobile, per assegnare la mia poltrona a un politico che evidentemente fa parte di una casta superiore che non può mescolarsi con i comuni mortali. Forse per questo devono avere trattamenti di favore. Io non ce l'ho con la Boldrini ma con il sistema Italia: è inutile lamentarsi e ...

Il primo carro armato italiano costruito Dalla Fiat riappare in un video nel War Imperial Museum : Il moto inesorabile dei cingoli, i rabbiosi sbuffi di fumo del motore, le arrampicate su pendenze inaudite: dopo cento anni, il gigantesco Fiat 2000, il primo carro armato italiano costruito nel 1917, torna a farsi vedere in movimento nell’unico filmato esistente. La sequenza è stata ritrovata in fondo a un vecchissimo documentario inglese conserva...