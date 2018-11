Dai permessi ai rimpatri | le novità del dl Sicurezza

ilgiornale

: Come ogni volta: chi decide sono ultimi organizzatori, non è che l'artista si sveglia e 'ma sì dai, andiamo in Friu… - GioTanner : Come ogni volta: chi decide sono ultimi organizzatori, non è che l'artista si sveglia e 'ma sì dai, andiamo in Friu… - mt_matteo : @carrarofabio69 Dai che poi deve chiedere i permessi in comune ?????? - marianomores61 : anni 90 per i permessi di soggiorno molti utilizzavano assunzioni false in agricoltura, con finti datori di lavoro… -

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Il dlormai ha avuto il semaforo verde. Dopo l'approvazione al Senato, di fatto si attende il passaggio alla Camera. Con l'introduzione del nuovo provvedimento ci sono delledi rilievo. Sul fronte deidi soggiorno di fatto viene cancellato quello per motivi umanitari che aveva una durata di due anni e consentiva l'accesso al lavoro al servizio sanitario nazionale, all"assistenza sociale e all"edilizia residenziale. Al posto di questo procedura entrano in campo tre nuovi.Uno per la "protezione speciale" che dura un anno, quello per le "calamità naturale nel Paese d'origine" che dura sei mesi, quello "per condizioni di salute gravi" che dura un anno.anche sui centri di permanenza. La durata massima del trattenimento degli stranieri nei Centri di permanenza per ilo viene allungata (articolo 2) dagli attuali 90 a 180 giorni, periodo ...