Da asilo a rimpatri | ecco come sarà decreto Salvini 

Immigrazione - sarà rimpatriata la salma del migrante suicida nel Tarantino per l'asilo negato : In programma a Castellaneta Marina una cerimonia di rito musulmano con i suoi connazionali, poi il feretro sarà trasferito all'aeroporto per raggiungere Banjul, capitale del Ghana: le spese saranno coperte dalla Regione Puglia