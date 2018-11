Curling | Italia verso gli Europei | gli azzurri convocati per il raduno | assente Diana

Wheelchair Curling – Torneo Wetzikon : Italia seconda in Svizzera : Wheelchair curling: Italia seconda al Torneo di Wetzikon. In Svizzera gli azzurri superati solo dalla Corea del Sud quando manca meno di un mese ai Mondiali del Gruppo B in Finlandia Arrivano notizie positive dalla Svizzera per la Nazionale azzurra di Wheelchair curling. Nel Torneo di Wetzikon, infatti, l’Italia si è piazzata seconda, preceduta soltanto dalla Corea del Sud nella graduatoria finale. Per Marchese e compagni si tratta di un ...