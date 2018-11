Cucchi | l' infermiere in aula | ' Mi chiese la cioccolata | poi la morte'

Cucchi - il carabiniere intercettato : “Dolori al costato sono diventati alle ossa”. In aula infermiere ripete : “Aveva ecchimosi” : Testimonianze note e nuovi atti depositati. È stata un’udienza densa quella che si è celebrata oggi davanti giudici della Corte d’assise di Roma per la morte di Stefano Cucchi. Sul banco dei testimoni due infermieri e poi il deposito da parte della pubblica accusa di intercettazioni che arrivano direttamente dalla nuova inchiesta per depistaggio in cui si ritorna sull’atto sulle condizioni di salute del detenuto modificato per ...

Processo Cucchi - l’infermiere che lo visitò la notte dell’arresti : “Si copriva. Intorno agli occhi era arrossato” : “La stanza era buia, si vedeva poco. Cucchi era disteso sulla branda e si copriva con il telo fin sopra il viso. L’ho incalzato con qualche domanda cercando di avvicinarmi e scoprirlo per vedere come stava, anche se lui continuava a coprirsi e diceva: ‘Non mi serve niente'”. Sono le parole dell’infermiere che visitò Stefano Cucchi la notte del suo arresto, chiamato dai carabinieri che avevano fermato il giovane per detenzione ...

L'infermiere che visitò Cucchi in caserma : "Gli dissi 'Vieni con me - andiamo in ospedale. Lui si irritò" : "Trovai Cucchi entro una cella poco illuminata. Era disteso sul letto, rivolto verso il muro e coperto fino alla testa. Lo salutai, e mi rispose 'Non ho bisogno di niente'". Così Francesco Ponzo ha raccontato oggi in aula il suo 'contatto' con Stefano Cucchi, il geometra romano arrestato nell'ottobre 2009 a Roma per droga e poi morto una settimana dopo in ospedale. L'esame si è svolto nell'ambito del processo che, davanti alla ...

