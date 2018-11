ilfattoquotidiano

: #Cucchi, il carabiniere intercettato: 'Questi vogliono arrivare ai vertici' ? - RaiNews : #Cucchi, il carabiniere intercettato: 'Questi vogliono arrivare ai vertici' ? - italianaradio1 : Testimonianze note e nuovi atti depositati. È stata un’udienza densa quella che si è celebrata oggi davanti giudici… - italianaradio1 : Cucchi, il carabiniere intercettato: “Dolori al costato sono diventati alle ossa”. In aula infermiere ripete: “Avev… -

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Testimonianze note e nuovi atti depositati. È stata un’udienza densa quella che si è celebrata oggi davanti giudici della Corte d’assise di Roma per la morte di Stefano. Sul banco dei testimoni due infermieri e poi il deposito da parte della pubblica accusa di intercettazioni che arrivano direttamente dalla nuova inchiesta per depistaggio in cui si ritorna sull’atto sulle condizioni di salute del detenuto modificato per un ordine superiore. L’intercettazione: “Questi vogliono arrivare ai vertici” Dall’inchiesta sul depistaggio emergono nuovi particolari come l’intercettazione in cui Francesco Di Sano, piantone alla caserma di Tor Sapienza indagato dice parlando con il cugino, l’avvocato Gabriele Di Sano (anche lui indagato): “Loro mi dicevano ‘non cambia nella sostanza perché è scomparso questo’: i dolori al ...