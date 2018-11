Cska-Roma 1-2 La Diretta Vantaggio di Pellegrini | russi in 10

Cska Mosca-Roma diretta live : gol Pellegrini! giallorossi di nuovo in vantaggio [FOTO e VIDEO] : 1/21 Foto Luciano Rossi/AS Roma/ LaPresse 07/11/2018 Mosca ...

LIVE Cska Mosca-Roma - Champions League 2019 in DIRETTA : 1-2 - Pellegrini riporta avanti i giallorossi : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Cska Mosca-Roma, sfida valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Una partita decisiva per i giallorossi, che con una vittoria si avvicinerebbero in maniera decisiva alla qualificazione agli ottavi di finale. All’andata all’Olimpico è finita 3-0, ma non sarà comunque un impegno semplice per la formazione di Eusebio Di Francesco, anche perchè i russi in casa sono ...

Cska Mosca-Roma 1-2 in diretta LIVE : Pellegrini rimette avanti i giallorossi – I Video dei gol : 58′ GOL DELLA ROMA, 1-2 Pellegrini. Pellegrini ribadisce in rete all’angolino basso di sinistra dopo che il pallone è rimbalzato sui suoi piedi in area 56′ DOPPIO GIALLO E ROSSO per Magnusson 50′ GOL DEL Cska MOSCA, 1-1 SIGURDSSON, Gran lavoro di Akhmetov che serve Sigurdsson che batte Olsen con una gran rasoiata all’angolino basso […] L'articolo Cska Mosca-Roma 1-2 in diretta LIVE: Pellegrini rimette avanti i ...

Champions League – La Roma si addormenta - Sigurdsson ne approfitta : il Cska riacciuffa i giallorossi [VIDEO] : L’islandese riceve a centro area il passaggio di Akhmetov e beffa Olsen, ristabilendo la parità al Luzhniki Primo gol in carriera in Champions League per Sigurdsson, una rete che vale tantissimo per il giocatore del CSKA Mosca, utile per riacciuffare la Roma nel match di Champions League. Tutto da rifare per la formazione giallorossa, passata in vantaggio con Manolas dopo pochi minuti dalla fine della partita e adesso ripresa grazie ...

Cska Mosca-Roma diretta live : si riparte! [FOTO e VIDEO] : 1/21 Foto Luciano Rossi/AS Roma/ LaPresse 07/11/2018 Mosca ...

Cska-Roma 1-1 La Diretta Vantaggio di Manolas - pari di Sigurdsson : Situazione ancora aperta nel Gruppo G, dove CSKA Mosca e Roma si affrontano nel tardo pomeriggio di oggi in una partita di fondamentale importanza per entrambe le compagini; vincendo, i russi, al...

LIVE Cska Mosca-Roma - Champions League 2019 in DIRETTA : 0-1 - occasione del raddoppio per Dzeko : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Cska Mosca-Roma, sfida valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Una partita decisiva per i giallorossi, che con una vittoria si avvicinerebbero in maniera decisiva alla qualificazione agli ottavi di finale. All’andata all’Olimpico è finita 3-0, ma non sarà comunque un impegno semplice per la formazione di Eusebio Di Francesco, anche perchè i russi in casa sono ...

Cska Mosca-Roma 1-1 in diretta LIVE : pareggia Sigurdsson – I Video dei gol : 47′ Dzeko servito in area da Pellegrini, la difesa libera 46′ Il Cska prova a rimettere in piedi il match, la Roma con la stessa tattica del primo tempo Ore 19.55 inizia il secondo tempo di Cska Mosca-Roma 46′ Finisce il primo tempo 45′ Tiro di Sigurdsson, Olsen para 45′ Ci sarà un minuto di […] L'articolo Cska Mosca-Roma 1-1 in diretta LIVE: pareggia Sigurdsson – I Video dei gol proviene da Serie A News ...

LIVE Cska Mosca-Roma - Champions League 2019 in DIRETTA : 0-1 - si va negli spogliatoi con la rete di Manolas : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Cska Mosca-Roma, sfida valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Una partita decisiva per i giallorossi, che con una vittoria si avvicinerebbero in maniera decisiva alla qualificazione agli ottavi di finale. All’andata all’Olimpico è finita 3-0, ma non sarà comunque un impegno semplice per la formazione di Eusebio Di Francesco, anche perchè i russi in casa sono ...

Cska Mosca-Roma diretta live : fine primo tempo [VIDEO] : CSKA Mosca-Roma diretta live – Il mercoledì della 4^ giornata della fase a gironi di Champions League vedrà scendere in campo le altre due italiane: Roma e Juventus. La squadra di Di Francesco, reduce dal pareggio esterno con la Fiorentina in Serie A, è atteso dalla trasferta in Russia che potrebbe consegnargli la qualificazione agli ottavi di finale. Tre sono le novità rispetto alla gara di Firenze: in difesa, la fascia destra sarà ...

Cska Mosca-Roma 0-1 in diretta LIVE : finisce il primo tempo – Il Video del gol di Manolas : 46′ finisce il primo tempo 45′ Tiro di Sigurdsson, Olsen para 45′ Ci sarà un minuto di recupero 43′ Tiro dai 30 metri di Bijol, Olsen blocca a terra 39′ Occasione per il Cska, confusione in difesa, palla a Sigurdsson che di testa manda fuori 37′ Punizione di Magnusson, palla a lato di poco 31′ […] L'articolo Cska Mosca-Roma 0-1 in diretta LIVE: finisce il primo tempo – Il Video del gol di ...

LIVE Cska Mosca-Roma - Champions League 2019 in DIRETTA : 0-1 - Manolas sblocca subito la partita : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Cska Mosca-Roma, sfida valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Una partita decisiva per i giallorossi, che con una vittoria si avvicinerebbero in maniera decisiva alla qualificazione agli ottavi di finale. All’andata all’Olimpico è finita 3-0, ma non sarà comunque un impegno semplice per la formazione di Eusebio Di Francesco, anche perchè i russi in casa sono ...

Cska Mosca-Roma 0-1 in diretta LIVE : Dzeko spreca – Il Video del gol di Manolas : 31′ Punizione di Kolarov, Akinfeev respinge, Dzeko spara alto 30′ AMMONITO Magnusson 28′ Florenzi solo davanti ad Akinfeev colpisce male e spreca l’occasione del raddoppio 23′ Pericoloso Bijol su angolo di Vlasic, Olsen para 20′ Il Cska Mosca non si è disunito dopo il gol, partita aperta 17′ Tiro secco di Vlasic dai 22 metri, palla […] L'articolo Cska Mosca-Roma 0-1 in diretta LIVE: Dzeko spreca ...

Cska Mosca-Roma 0-1 in diretta LIVE : Vlasic pericoloso – Il Video del gol di Manolas : 23′ pericoloso Bijol su angolo di Vlasic, Olsen para 20′ Il Cska Mosca non si è disunito dopo il gol, partita aperta 17′ Tiro secco di Vlasic dai 22 metri, palla di poco a lato 11′ SOSTITUZIONE entra Schennikov ed esce Fernandes 7′ Fallaccio di Mario Fernandes su Kolarov, il difensore dei russi ha la […] L'articolo Cska Mosca-Roma 0-1 in diretta LIVE: Vlasic pericoloso – Il Video del gol di Manolas ...