Cska-Roma 1-2 | Di Francesco a un passo dagli ottavi | in gol Manolas e Pellegrini

Cska Mosca-Roma 1-2 - Champions League : Manolas e Pellegrini avvicinano i giallorossi agli ottavi : La Roma si avvicina agli ottavi di Champions League. Successo pesantissimo a Mosca dei giallorossi contro il CSKA. A decidere sono le reti di Kostas Manolas e Lorenzo Pellegrini, intervallati dal pareggio firmato da Sigurdsson. Roma che si porta a nove punti in classifica ed ora se la vedrà con il Real Madrid per chiudere in prima posizione. Dopo quattro minuti la Roma è subito in vantaggio. Angolo di Pellegrini e Manolas trova un terzo tempo ...

Roma formato Champions - Manolas e Pellegrini ‘riscaldano’ il Cska : ottavi di finale ad un passo : La squadra giallorossa vince anche in Russia e sale a nove punti in classifica, basta un punto alla formazione di Eusebio Di Francesco per brindare agli ottavi Sbadata in campionato, efficace e cinica in Champions League. La Roma non lascia scampo al CSKA Mosca e si prende tre punti pesantissimi anche al Luzhniki, compiendo un passo decisivo verso la qualificazione agli ottavi di finale. Luciano Rossi/LaPresse Ci pensano Manolas e ...

Calcio - Champions : Cska Mosca-Roma 1-2 : 20.48 La Roma batte 2-1 il Cska Mosca e mette una pesante ipoteca sugli ottavi. Per i giallorossi inizia nel migliore dei modi: al 4' Akinfeev esce a vuoto e Manolas lo brucia. Altre due occasioni per la Roma con Florenzi e Dzeko, poi è il Cska a sfiorare il gol di testa con Shennikov (40').Il forcing del Cska viene premiato al 51' con Sigurdsson che brucia Santon e pareggia. Espulso Magnusson al 57' per doppio giallo.Subito dopo la Roma ...

LIVE Cska Mosca-Roma - Champions League 2019 in DIRETTA : 1-2 - Pellegrini riporta avanti i giallorossi : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Cska Mosca-Roma, sfida valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Una partita decisiva per i giallorossi, che con una vittoria si avvicinerebbero in maniera decisiva alla qualificazione agli ottavi di finale. All’andata all’Olimpico è finita 3-0, ma non sarà comunque un impegno semplice per la formazione di Eusebio Di Francesco, anche perchè i russi in casa sono ...

