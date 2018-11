CSKA Mosca-Roma diretta live | gol Pellegrini! giallorossi di nuovo in vantaggio FOTO e ...

LIVE CSKA Mosca-Roma - Champions League 2019 in DIRETTA : 1-2 - Pellegrini riporta avanti i giallorossi : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Cska Mosca-Roma, sfida valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Una partita decisiva per i giallorossi, che con una vittoria si avvicinerebbero in maniera decisiva alla qualificazione agli ottavi di finale. All’andata all’Olimpico è finita 3-0, ma non sarà comunque un impegno semplice per la formazione di Eusebio Di Francesco, anche perchè i russi in casa sono ...

58′ GOL DELLA ROMA, 1-2 Pellegrini. Pellegrini ribadisce in rete all'angolino basso di sinistra dopo che il pallone è rimbalzato sui suoi piedi in area 56′ DOPPIO GIALLO E ROSSO per Magnusson 50′ GOL DEL Cska MOSCA, 1-1 SIGURDSSON, Gran lavoro di Akhmetov che serve Sigurdsson che batte Olsen con una gran rasoiata all'angolino basso

47′ Dzeko servito in area da Pellegrini, la difesa libera 46′ Il Cska prova a rimettere in piedi il match, la Roma con la stessa tattica del primo tempo Ore 19.55 inizia il secondo tempo di Cska Mosca-Roma 46′ Finisce il primo tempo 45′ Tiro di Sigurdsson, Olsen para 45′ Ci sarà un minuto di

CSKA Mosca-Roma diretta live – Il mercoledì della 4^ giornata della fase a gironi di Champions League vedrà scendere in campo le altre due italiane: Roma e Juventus. La squadra di Di Francesco, reduce dal pareggio esterno con la Fiorentina in Serie A, è atteso dalla trasferta in Russia che potrebbe consegnargli la qualificazione agli ottavi di finale. Tre sono le novità rispetto alla gara di Firenze: in difesa, la fascia destra sarà

46′ finisce il primo tempo 45′ Tiro di Sigurdsson, Olsen para 45′ Ci sarà un minuto di recupero 43′ Tiro dai 30 metri di Bijol, Olsen blocca a terra 39′ Occasione per il Cska, confusione in difesa, palla a Sigurdsson che di testa manda fuori 37′ Punizione di Magnusson, palla a lato di poco 31′

31′ Punizione di Kolarov, Akinfeev respinge, Dzeko spara alto 30′ AMMONITO Magnusson 28′ Florenzi solo davanti ad Akinfeev colpisce male e spreca l'occasione del raddoppio 23′ Pericoloso Bijol su angolo di Vlasic, Olsen para 20′ Il Cska Mosca non si è disunito dopo il gol, partita aperta 17′ Tiro secco di Vlasic dai 22 metri, palla

23′ pericoloso Bijol su angolo di Vlasic, Olsen para 20′ Il Cska Mosca non si è disunito dopo il gol, partita aperta 17′ Tiro secco di Vlasic dai 22 metri, palla di poco a lato 11′ SOSTITUZIONE entra Schennikov ed esce Fernandes 7′ Fallaccio di Mario Fernandes su Kolarov, il difensore dei russi ha la

CSKA Mosca-Roma diretta live – Il mercoledì della 4^ giornata della fase a gironi di Champions League vedrà scendere in campo le altre due italiane: Roma e Juventus. La squadra di Di Francesco, reduce dal pareggio esterno con la Fiorentina in Serie A, è atteso dalla trasferta in Russia che potrebbe consegnargli la qualificazione agli ottavi di finale. Tre sono le novità rispetto alla gara di Firenze: in difesa, la fascia destra sarà

CSKA Mosca-Roma, Champions League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

11′ SOSTITUZIONE entra Schennikov ed esce Fernandes 7′ Fallaccio di Mario Fernandes su Kolarov, il difensore dei russi ha la peggio e deve uscire in barella 6′ Insiste la Roma con una punizione in area sempre di Pellegrini. Il Cska libera 4′ GOL DELLA ROMA, 0-1 Manolas. Stacco pazzesco di Manolas su angolo di Pellegrini.