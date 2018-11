Crollo dei mercati azionari e obbligazionari? Niente paura | anzi meglio prepararsi a una

È stato trovato il corpo di una quinta persona morta nel Crollo dei due palazzi a Marsiglia : Sotto le macerie dei due palazzi crollati lunedì mattina nel centro di Marsiglia , in Francia, è stato trovato il cadavere di una quinta persona , un uomo. Martedì erano già stati recuperati i corpi di due uomini e due donne; secondo

Marsiglia - ragazza italiana tra i dispersi dopo il Crollo dei palazzi : C'è anche una ragazza italiana tra i dispersi che abitavano nell'edificio crollato ieri a Marsiglia . Nei pressi del luogo del disastro, il cameriere di un bar vicino è in...

La disoccupazione risale - anche tra i giovani. Crollo dei contratti stabili : E' stato un settembre nero per il mercato del lavoro. La disoccupazione ha superato il 10%. Fra i giovani il tasso è salito oltre il 31%. Crescono i lavoratori a tempo determ - Il tasso di ...

Crollo della scala mobile nella metro di Roma : "Strano incidente". I dubbi dei vigili sul disastro : Una superstite russa: non ballavamo sui gradini della scala mobile E mostra un video. Indagini sulla manutenzione. Raggi sul posto

Roma-Cska - Crollo della metro : sale il numero dei feriti - amputata la gamba ad un tifoso russo [FOTO e VIDEO] : Roma-Cska, amputata una gamba ad uno dei tifosi rimasti coinvolti nell’incidente nella metro Repubblica Roma-Cska non è iniziata nel migliore dei modi. Il pre-gara è stato caratterizzato dal crollo di una scala mobile nella stazione metro Repubblica, attorno alle ore 19, durante il massimo carico per quanto concerne il trasferimento verso lo stadio Olimpico. Circa 20 i feriti, 4 dei quali in condizioni gravi, rimasti incastrati tra ...