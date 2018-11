Così i tre probiviri dovranno decidere sui dissidenti del M5s​

Sentenza processo Aemilia - Così tre anni fa l’Emilia scoprì le infiltrazioni del clan e i contatti con politica e imprenditoria : Era il 28 gennaio del 2018 quando l’Emilia-Romagna scoprì che non era immune dalle infiltrazioni mafiose. Gli arresti colpirono il clan Grande Aracri e i suoi contatti con la politica e l’imprenditoria. Un’inchiesta dai grandi numeri che però è arrivata a tempo di record a due sentenze – una diventata definitiva per il processo in abbreviato sei giorni fa – e una oggi. Quella letta per due ore dal presidente Francesco Maria Caruso “in ...

Ecco come evocare un demone nella notte di Halloween. Lo scrittore Arduino : “Evocare un demone non è poi Così difficile ma attenzione - potrebbe non lasciarvi più” : Nel corso del programma ‘Gli Acchiappafantasy’, condotto da Andrea Lupoli, Piercarlo Fabi e Camilla Vitanza su Radio Cusano Campus, lo scrittore e traduttore Giovanni Arduino, ospite della diretta, ha spiegato come evocare nella notte di Halloween un antico demone, citando un libro del ‘600 la “Clavicula Salomonis”. “La Piccola Chiave di Salomone (Clavicula Salomonis) è uno dei più discussi testi di ...

'Gioca il bambino' : Così Giampaolo potrebbe lanciare il Ronaldo della Samp : ' Se Ekdal non ce la fa, gioca il bambino ', Lo ha detto mister Marco Giampaolo , e il bambino in questione è un calciatore venuto al mondo il 19 luglio 1998. Tanto per dare un'idea ai lettori di quanto sia giovane il 'bambino', una settimana prima si era giocata la finale dei Mondiali del '98 tra Francia e Brasile. Ricordate? ...

Spalletti : 'Lazio-Inter 2-3? Voglio altre gioie Così' : Zhang vuole riportare l'Inter ai vertici del mondo in breve. Che stagione sarà questa nel progetto del presidente? L'Inter sarà soddisfatta se… Se farà dei risultati importanti ovvero delle ...

"Così potremo scegliere tra dieci nuovi ponti" : Quanti progetti sono arrivati? 'Sono arrivate moltissime richieste, da ogni parte del mondo. Sulla demolizione circa 7-8 e sul ponte almeno una decina molto complete, poi ci sono tanti studi di ...

Amazon : fatturato delude - Così come outlook per quarto trimestre. Titolo -9% in afterhours : Titolo Amazon in picchiata nelle contrattazioni dell'afterhours di Wall Street, con un ribasso del 9% circa dopo la pubblicazione del bilancio del terzo trimestre.

I migranti rubano il lavoro agli italiani? Falso (Così come tante altre credenze) : Il Dossier Statistico Immigrazione 2018 azzera luoghi comuni e false credenze. Invasione? Quale invasione? In Italia il...

Passeggiata romantica sulle rotaie - i ragazzi non si accorgono del treno : il macchinista li 'avverte' Così : L'amore è una cosa meravigliosa: c'è forse qualcosa di meglio rispetto ad una romantica Passeggiata , mano nella mano, pensando solo alla felicità sentimentale e senza preoccuparsi del mondo esterno? Probabilmente no, ma ci sono luoghi in cui forse è meglio stare attenti a ciò che ci circonda. Tra questi, non possiamo non menzionare le rotaie di una ferrovia . Stupra e filma per 30 ...

Agricoltura - Coldiretti : mai Così tanti immigrati nei campi - oltre 346mila : In Agricoltura trovano occupazione regolarmente oltre 346mila stranieri provenienti da ben 155 Paesi diversi che con 30.612.122 di giornate rappresentano ben il 26,2% del totale del lavoro necessario nelle campagne italiane. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti che ha collaborato al nuovo Dossier statistico Immigrazione 2018 Idos. La nazionalità di gran lunga più rappresentata – sottolinea la Coldiretti – è quella rumena, con 110.154 ...

Credito sotto stress. Così avanza la desolazione bancaria europea : Il passaggio delle trimestrali delle banche americane era atteso con una insolita attenzione. Storicamente, infatti il terzo trimestre è abbastanza arido. Questa volta nell'anno II dell'èra Trump, i ...

«Non esiste un’unica stella» - Così tre sorelle salvano l’azienda di famiglia : Una visione strategicaPerseveranzaNuove risorseCoerenzaIl confrontoNella storia di un’azienda ci sono alti e bassi, un po’ come nella vita di ognuno di noi. Oltre alle difficoltà economiche, può subentrare talvolta la vita che presenta un conto che non ci si sarebbe aspettati così presto. E se questo conto riguarda il leader dell’azienda, può risultare particolarmente salato. Soprattutto se chi guidava l’impresa ha sempre accentrato tutte le ...

Trento per la prima volta alla destra (radicale) - a Bolzano Svp mai Così male dal '48. L'analisi del Cattaneo sul voto in Trentino Alto Adige : Fine della storica egemonia della Svp a Bolzano, affermazione per la prima volta della destra a Trento, dopo 20 anni di dominio del centrosinistra e prima ancora della Dc. È questa, ridotta all'osso, la lettura del voto di domenica fatta dall'Istituto Cattaneo. Le elezioni nelle province autonome del Trentino Alto Adige sembrano confermare, al momento, la celebre frase generalmente attribuita all'ex presidente del Consiglio Giulio ...

Xiaomi Mi MIX 3 : i bordi potrebbero non essere Così sottili come previsto : Stiamo entrando nella settimana che vedrà la presentazione di Xiaomi Mi MIX 3, apripista a sua volta di OnePlus 6T. Negli ultimi giorni sono emerse tantissime informazioni sul dispositivo del brand cinese che, come sempre leggi di più...

Cipro - enorme tornado nel distretto di Nicosia : danni estesi e blackout [FOTO e VIDEO] : 1/11 ...