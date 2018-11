Cos’è successo in America? Trump ha vinto o perso? L’analisi dei risultati delle elezioni

Grande Fratello Vip 2018 ottava puntata : nominati - eliminato - Cos’è successo : eliminato Grande Fratello Vip 2018 ottava puntata L’ottava puntata del Grande Fratello Vip 2018 è appena andata in onda e siamo qui a ricordarvi cos’è successo, l’eliminato e i nominati. Del primo forse avrete già saputo: Alessandro Cecchi Paone ha vinto al televoto contro Maria Monsè col 52% delle preferenze. Una percentuale non altissima se […] L'articolo Grande Fratello Vip 2018 ottava puntata: nominati, eliminato, ...

Ingegneria dei disastri - Costa Concordia : Cos’è successo la sera del 13 gennaio 2012 : 32 persone decedute, più di 6 ore di evacuazione, oltre 4mila passeggeri a bordo. A quasi sette anni dal tragico naufragio della Costa Concordia, arriva su Alpha (Canale 59 DTT) lunedì 5 novembre alle ore 21.05 Ingegneria dei disastri – Costa Concordia, un appuntamento speciale con la serie del canale che indagherà con approccio tecnico e scientifico cos’è davvero successo quella sera, quando una delle più grandi navi da crociera di lusso del ...

Grande Fratello Vip 2018 settima puntata : eliminato e nominati - ecco Cos’è successo : settima puntata Gf Vip 2018, cos’è successo giovedì 25 ottobre La settima puntata del Gf Vip 2018 è andata in onda e anche questa volta gli argomenti trattati sono stati tanti. Si è parlato infatti delle frasi di Francesco sul bacio di Giulia e Martina, della storia di Jane ed Elia, del passato di Ivan […] L'articolo Grande Fratello Vip 2018 settima puntata: eliminato e nominati, ecco cos’è successo proviene da Gossip e Tv.

Grande Fratello Vip 2018 - sesta puntata : eliminato e nominati - ecco Cos’è successo : sesta puntata Gf Vip 2018, cos’è successo giovedì 25 ottobre La sesta puntata del Grande Fratello Vip 2018 sarà ricordata come una delle migliori di quest’edizione. Non per l’eliminata, cioè per la Marchesa d’Aragona, che in realtà meritava di restare in casa per molto altro tempo. La ricorderemo invece per l’ingresso in casa di Fabrizio […] L'articolo Grande Fratello Vip 2018, sesta puntata: eliminato e ...

Dasha Kina - Cos’è successo alla fidanzata di Stefano Sala?/ Bloccata in Ucraina per la guerra? (GF Vip 2018) : Dasha Kina torna a parlare del comportamento del fidanzato Stefano Sala e di quello che sta succedendo nella casa del Grande Fratello Vip 2018 con Benedetta Mazza. Lo perdonerà?(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 00:43:00 GMT)

NBA – Andrew Wiggins commenta il caso Butler : “ecco Cos’è successo fra me e Jimmy” : Andrew Wiggings fa chiarezza sulla situazione riguardante Jimmy Butler all’interno dello spogliatoio Timberwolves, commentando anche le dicerie sui rapporti tesi con l’ex Bulls Nonostante la richiesta di cessione estiva, i tentativi di trade falliti e la rabbia sfogata in allenamento, Jimmy Butler, in queste prime uscite stagionali, è apparso un punto fermo del roster dei Timberwolves. Allarme rientrato dunque per l’ex Bulls, almeno ...

Incidente metro Roma - la sindaca Virginia Raggi si reca sul posto : “voglio capire Cos’è successo” : Roma, la sindaca Virginia Raggi si è recata presso la stazione metro Repubblica per capire quanto accaduto ai tifosi del Cska ”Siamo venuti qui per capire cosa è successo. Dalle dichiarazioni di alcuni testimoni sembra che alcuni tifosi stavano saltando e ballando sulle scale. Stiamo cercando di capire. So che Atac ha avviato un’indagine. Nel frattempo esprimo a nome della città di Roma la solidarietà e la vicinanza ai feriti. ...

Cos’è successo al profilo Instagram di Fedez? Il rapper sparisce dai social dopo la criticata festa di compleanno : Fedez e la sua decisione drastica di sparire dai social, il rapper italiano stupisce i fan disattivando il suo profilo Instagram dopo la tanto criticata festa di compleanno dopo le polemiche che sono succedute alla festa di compleanno organizzata da Chiara Ferragni a Fedez in un supermercato (LEGGI QUI), il rapper ha deciso di disattivare il suo profilo Instagram. L’artista italiano, bersaglio delle critiche feroci del web, ha deciso ...

Grande Fratello Vip 2018 - quinta puntata : eliminato e nominati - ecco Cos’è successo : quinta puntata Gf Vip 2018: Eleonora Giorgi eliminata Nella quinta puntata del Grande Fratello Vip 2018 è successo davvero di tutto, dalla finta eliminazione di Lory Del Santo all’entrata in casa di tre nuovi concorrenti. In questo post non solo vi riassumeremo brevemente i principali momenti della messa in onda ma vi ricorderemo tutte le […] L'articolo Grande Fratello Vip 2018, quinta puntata: eliminato e nominati, ecco cos’è ...

Stefano e Benedetta si sono baciati al Gf Vip? Ecco Cos’è successo stanotte : Stefano Sala e Benedetta Mazza si sono baciati? Notte di polemiche al Gf Vip Stamattina i fan del Grande Fratello Vip 2018 si sono svegliati con dei dubbi: Stefano e Benedetta si sono baciati? stanotte su Twitter si è scatenata la caccia al bacio, ma c’è stata anche un po’ di polemica. Alcuni hanno inteso […] L'articolo Stefano e Benedetta si sono baciati al Gf Vip? Ecco cos’è successo stanotte proviene da Gossip e Tv.

Amici news - Biondo al pronto soccorso : ecco Cos’è successo al cantante : L’infortunio di Biondo alla Partita del Cuore Come i fan sapranno senz’altro, Biondo ha partecipato alla Partita del Cuore che ha visto scontrarsi la Nazionale Cantanti e quella delle Star della TV. Sembrava una serata destinata a concludersi tranquillamente ma i fatti non stanno così: anche se pare non essere successo nulla di grave infatti […] L'articolo Amici news, Biondo al pronto soccorso: ecco cos’è successo al ...

Uomini e Donne anticipazioni : Andrea e Alessandra - dopo Temptation Island vip Cos’è successo? : Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda ieri pomeriggio (giovedì 11 ottobre) su Canale 5, Maria De Filippi ha ospitato in studio Simona Ventura per fare il punto della situazione su Temptation Island Vip. dopo aver accolto in studio Nicoletta Larini e Stefano Bettarini e gli ormai ex Ursula Bennardo e Sossio Aruta, la conduttrice è passata a descrivere cosa fosse successo tra Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra a seguito del falò ...

Francesco Monte e Stefano Sala/ Cos’è successo sotto le coperte al Grande Fratello Vip 2018 : Francesco Monte e Stefano Sala, cos'è accaduto tra i due in Caverna sotto le coperte? Arrivano i chiarimenti in diretta al Grande Fratello Vip 3(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 23:00:00 GMT)

Totti-Spalletti - ennesimo retroscena : ecco Cos’è successo [DETTAGLI] : Stasera, nel giorno del suo 42esimo compleanno, Francesco Totti terrà una sorta di festa al Colosseo in cui presenterà anche la sua biografia. Tra gli invitati anche i compagni con cui ha vinto lo Scudetto nel 2001 e quelli con cui è salito sul tetto del mondo nel 2006, ma non ci sarà Luciano Spalletti. Anche dopo l’addio del tecnico di Certaldo alla Roma, i rapporti tra l’ex capitano giallorosso e Spalletti non sono ...