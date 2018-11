Conte | contro dissesto idrogeologico 900 milioni in 3 anni

Giuseppe Conte - retroscena Bruno Vespa : 'Così è diventato premier' - l'incontro in hotel con Di Maio e Salvini : Non sono mai stato militante di una forza politica. Anche con i 5 Stelle, pur dopo la nomina al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, non ho mai avuto un rapporto organico, in parte ...

Maltempo - Conte : “900 milioni in tre anni contro il dissesto idrogeologico” : “Alla risoluzione delle emergenze sul dissesto idrogeologico saranno destinati 900mln per il triennio”. Lo ha detto Giuseppe Conte nel question time alla Camera. “Il fondo concorrerà con le risorse ordinarie del ministero dell’Ambiente per 350mln di euro“, ha poi aggiunto il premier spiegando ancora: “Punteremo, per un intervento strutturale, sul Piano nazionale che io stesso sto elaborando con il ministero ...

Conte e l'incontro segreto in hotel. "Così mi offrirono di fare il premier" : Risposi che per gli Interni e anche un po' sul resto avrebbero potuto scegliere loro, ma su Economia ed Esteri non avrei mollato. Il clima era ormai deteriorato. Mi dispiaceva per Matteo e Giancarlo, ...

Vertice o Champions? Giallo sull'incontro serale Conte-Di Maio-Salvini : Alle 18.54 l'agenzia AdnKronos batte la notizia di un Vertice serale fra Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Si fa riferimento ad autorevoli fonti di governo, secondo cui la riunione è prevista in serata per sciogliere il nodo della prescrizione. Al tavolo, con ogni probabilità, verrà affrontato anche la questione della rimozione di Roberto Battiston a capo dell'Agenzia spaziale italiana. "Se non ci sarà ...

Scontro su prescrizione e sicurezza - Conte convoca i due leader : voto congelato fino al vertice : «Senza la riforma sulla prescrizione è meglio far attendere il voto di fiducia sul decreto sicurezza», prometteva ieri sera di ribadire al presidente del Consiglio il ministro...

Prescrizione - non si placa lo scontro M5S ripresenta l'emendamento No della Lega. Conte : è nel contratto : 'La riforma della Prescrizione è stata votata dai nostri iscritti sulla piattaforma Rousseau, è uno dei punti del contratto di Governo e, prima ancora, parte integrante del programma del MoVimento 5 ...

Anche Conte contro Moscovici "Stop a valutazioni politiche" : Moscovici ora finisce nel mirino Anche di Giuseppe Conte. Dopo esser stato bersagliato dalle critiche dei due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il commissario europeo agli Affari economici e monetari diviene oggetto Segui su affaritaliani.it

Conte contro Abramovich : il tecnico salentino chiede un risarcimento tra i 18 e i 23 milioni : Una guerra infinita Abbiamo passato un’estate intera a raccontare la stranissima storia dell’addio di Antonio Conte al Chelsea, una logorante guerra di posizione non ancora terminata. Lo racconta la Gazzetta dello Sport, che scrive di una richiesta altissima di risarcimento da parte del tecnico salentino: 13 milioni di buonuscita, più un danno d’immagine tra i 5 e i 10 milioni. Il totale è facile, oscilla tra i 18 e i 23. Una ...

Sgarbi contro Conte : Vittorio Sgarbi interviene sullo scontro tra il premier Giuseppe Conte e il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci , cui è stato impedito di accedere al Policlinico di Palermo per l'omaggio ...

Conte sui luoghi del disastro : 1 mld contro dissesto - a Breve Cdm per stato emergenza : Il premier tutela le vite umane prima di vincoli ambientali - Il Premier Giuseppe Conte è giunto in Sicilia per visitare i luoghi flagellati dal maltempo. Prima ha sorvolato le zone colpite per ...

Maltempo - Conte 'Un miliardo contro il dissesto'. Salvini 'Colpa dell ambientalismo da salotto'. Pd 'Ha fatto condono - taccia' : ... ma dobbiamo innanzitutto sostenere chi ha perso tutto in poche ore dopo anni di lavoro e sacrifici', scrive su Facebook il viceministro dell'Economia, Laura Castelli, dei Cinquestelle. E aggiunge: '...

Reddito di cittadinanza - Forza Italia prepara denuncia contro Conte e Tria per truffa e tentata estorsione : ... se vi sono gli estremi e i giusti profili giuridici per denunciare il Governo e in particolare il Presidente del Consiglio Conte, il Ministro dell'Economia Tria e il Ministro del Lavoro e dello ...

Potere al Popolo contro Chiara Ferragni : “Svuota di Contenuto le nostre battaglie con la sua campagna contro l’hair shaming” : Potere al Popolo si scaglia contro Chiara Ferragni perché simbolo della cosiddetta “spettacolarizzazione (o peggio ancora mercificazione) della lotta antisessista e contro modelli definiti dall’altro, che rischia di svuotare di contenuto le nostre battaglie”. Così la definisce infatti Viola Carofalo, leader del partito, che in un post sul suo profilo Facebook attacca l’influencer, criticando in particolare la campagna contro ...

