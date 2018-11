Conte | ' Con vincoli idrogeologici le case di Ischia vanno demolite'

Maltempo : Conte - per emergenza 153 - 5 mln : ANSA, - ROMA, 7 NOV - Per affrontare lo stato di emergenza il Cdm destinerà 53,5 milioni e mezzo dal fondo per le spese impreviste e altri 100 dal fondo esigenze indifferibili. Lo ha riferito il ...

Conte a Floris : “Lei sembra un europeo che parla male degli italiani : Conte a Floris: “Lei sembra un europeo che parla male degli italiani Ospite di DiMartedì su La7, Giuseppe Conte torna a parlare della manovra economica. In un serrato botta e risposta con Giovanni Floris, il presidente del Consiglio smentisce presunti dissapori interni sulla maggioranza di governo: “Non stiamo affatto litigando, abbiamo l’obbiettivo ben preciso di realizzare gli interessi degli italiani”. “Detto ...

Maltempo - Conte : domani Cdm per stato emergenza - subito 153 - 5 mln : Roma, 7 nov., askanews, - Di fronte all'ondata di Maltempo dei giorni scorsi 'la risposta della Protezione civile è stata immediata, io e alcuni ministri ci siamo recati nelle zone colpite e da subito ...

Maltempo - Conte : domani CdM per lo stato d’emergenza - prima assegnazione di 53 - 5 milioni : Il Consiglio dei Ministri che sancirà lo stato di emergenza per le Regioni colpite dal Maltempo “è stato fissato per domani, prevedendo una prima assegnazione di 53,5 milioni, a queste risorse si aggiungerà il prelievo di 100 milioni dal fondo per spese d’emergenza e altri 100 milioni dal fondo per far fronte a esigenze indifferibili“: lo ha reso noto oggi, alla Camera, il premier Giuseppe Conte. L'articolo Maltempo, Conte: ...

Conte : 53 milioni a disposizione zone colpite da maltempo : Roma – Il Consiglio dei ministri straordinario di domani “deliberera’ lo stato di emergenza per le regioni che lo hanno chiesto e mettera’ loro a disposizione subito 53 milioni di euro”. Lo annuncia il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, durante il question time alla Camera. L'articolo Conte: 53 milioni a disposizione zone colpite da maltempo proviene da RomaDailyNews.

Moscovici : “Gli italiani non possono fare quello che vogliono” e liquida Conte : Moscovici mette sotto (con le parole) l’Italia, gli italiani e il premier Conte Ancora Pierre Moscovici, ancora un attacco all’Italia: lo scontro tra Roma e Bruxelles continua, colpo dopo colpo. Il tutto sempre sulla manovra economica licenziata dal governo e bocciata dalla Commissione Ue. “Gli italiani non possono fare quello che vogliono“, ha affermato il commissario scatenando la reazione piccata del premier, Giuseppe ...

Tap in funzione dal 2020. L'ad di Snam : "Conte ha dato via libera" : "Il Tap comincerà a funzionare nel 2020". Marco Alverà, amministratore delegato di Snam, non ha dubbi. "Il 26 ottobre è arrivato il benestare del premier Conte e sono ripresi i lavori" per il completamento dell'opera, ha detto questa mattina in conferenza stampa. Dunque il gasdotto, oggi completato all'80%, si farà e nel giro di due anni arriverà il "primo gas".Durante la presentazione del piano industriale Snam per il periodo 2018-2022, Alverà ...

Ginevra : rimborsi Contestati - aperta inchiesta su municipali : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Conte a Dimartedì - Floris lo incalza e lui ribatte : 'Lei sembra un europeo che parla male degli italiani' : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è stato ospite su La7 della trasmissione Dimartedì. incalzato da Giovanni Floris sui temi della manovra...

Governo - Conte : "Non stiamo affatto litigando - entro qualche mese forse realizzeremo 80% del contratto" : Conte poi sottolinea: "Davanti alla Commissione Europea, insieme al ministro dell'Economia Giovanni Tria, spiegheremo la manovra. Cosa concediamo all'Europa? Noi dobbiamo concedere ai cittadini ...

Conte : 'nessuna crepa - dureremo a lungo' : 'In futuro mi vedo premier, il governo durerà tanto' ha detto il presidente del Consiglio a Di Martedì. Qui l'intervista completa in cui parla della manovra, della prescrizione, del condono fiscale e ...