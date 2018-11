Bolzano : ventenne Condannato a 12 anni per aver violentato una minorenne : Un ragazzo di 20 anni di nazionalità nigeriana è stato condannato a 12 anni per aver violentato una minorenne su una pista ciclabile di Bolzano: quando avrà finito di scontare la pena l'uomo verrà espulso.Continua a leggere

Condannato a 8 anni per violenza su una minore - preso a Capo Verde : Roma, 7 nov., askanews, - Estradato in Italia, al termine di un lungo periodo di latitanza trascorso nell´isola di Capo Verde, un 68enne italiano che deve scontare otto anni di reclusione per violenza ...

19enne morì - Condannato pusher a 8 anni : ANSA, - AREZZO, 6 NOV - Il tribunale di Arezzo ha condannato a 8 anni Jbeil Moez, pusher maghrebino, trentenne, per la morte di Sara Smahi, la 19enne trovata morta dopo un festino in una villa a Cesa ...

Stuprò una ragazza e pestò il fidanzato a Milano : colombiano Condannato a 10 anni : È stato condannato a 10 anni di carcere Freilin David Lopez Villa , un colombiano di 26 anni, in carcere dal marzo scorso per aver rapinato una coppia di fidanzati picchiando il ragazzo di 23 anni, ...

Milano - ‘schiaffi’ alla figlia neonata e violenze sulla moglie : afgano di 30 anni Condannato a tre anni e otto mesi : Calci e pugni alla moglie e ‘schiaffi‘ alla figlia neonata, solo perché femmina. Per questo un uomo di 30 anni di origine afgana è stato condannato a 3 anni e 8 mesi dal Gup di Milano, Guido Salvini. Le accuse sono di maltrattamenti, lesioni e violenza sessuale. Diversi i soprusi subiti dalla donna, sposa bambina a 15 anni in Pakistan. L’uomo ha infatti stuprato più volte la compagna. Durante le violenze, oltre alle mani, per ...

Rapina con stupro Milano - imputato Condannato a 10 anni in abbreviato : È stato condannato a 10 anni di carcere Freilin David Lopez Villa, un colombiano di 26 anni, in carcere dal marzo scorso per aver aggredito una coppia di fidanzatini che si erano appartatati in macchina in via Chopin a Milano. Il 26enne picchiò il ragazzo di 23 anni e violentò la ragazza di 19 anni. Contro le vittime puntò una pistola rivelatasi poi un’arma giocattolo. La sentenza è stata emessa dal gup di Milano, Guido Salvini, al termine del ...

Condannato a 19 anni tiene in ostaggio 5 persone alle Poste di Reggio Emilia : arreso dopo 7 ore : Al termine di quasi otto, lunghissime ore di trattative coi carabinieri Francesco Amato si è arreso e ha liberato quattro ostaggi che teneva sotto la minaccia di un coltello da cucina. La prima a essere lasciata andare, intorno a mezzogiorno, era stata Annalisa Caluzzi: era svenuta per lo stress e il suo sequestratore, Condannato pochi giorni fa a ...

Reggio Emilia - Condannato a 19 anni per 'Ndrangheta prende i dipendenti in ostaggio : «Sono Francesco Amato - vi ammazzo tutti e voglio parlare con Salvini» : «Sono quello condannato per il processo AEmilia»: si sarebbe presentato così Francesco Amato, condananto a 19 anni per il processo di 'Ndrangheta «AEmilia». Intorno...

Barricato con ostaggi in ufficio postale a Pieve Modolena : è un latitante Condannato a 19 anni nell’inchiesta “Aemilia”| : Si tratta di Francesco Amato, imputato condannato pochi giorni fa nel maxi-processo “Aemilia”. Avrebbe fatto uscire tutti i clienti ma con lui sono rimasti cinque dipendenti

Spinse moglie al suicidio per incassare assicurazione : Condannato a 10 anni : Un 68enne australiano è stato condannato a 10 anni di carcere per aver consigliato alla moglie il suicidio , in un caso che non ha precedenti a livello mondiale. Graham Morant è stato ritenuto ...