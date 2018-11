Commercio | vendite in calo a settembre

Commercio - Istat : 'Vendite agosto +0 - 7% - su anno +2 - 2%' : Ad agosto 2018 le vendite al dettaglio crescono in valore dello 0,7% rispetto a luglio e del 2,2% rispetto ad agosto 2017. E' quanto stima l'Istat. "Per la prima volta dall'inizio dell'anno - si legge ...

Commercio - Istat : ad agosto vendite al dettaglio +0 - 7% su mese : Roma, 5 ott., askanews, - Ad agosto 2018 si stima che le vendite al dettaglio siano aumentate, rispetto al mese precedente, dello 0,7% sia in valore sia in volume. La variazione positiva riguarda sia ...

Vendite al dettaglio - ConfCommercio : 'Consumi ancora deboli' : "Il profilo di moderato rallentamento dell'attività economia, già segnalato nella prima parte dell'anno, potrebbe presentare - conclude l'Ufficio Studi - un peggioramento a partire dai mesi estivi. ...

Commercio : a luglio volano vendite online - +13 - 6% anno : Mentre il Commercio tradizionale arranca cresce in modo sostenuto quello elettronico. Per le vendite on line - si legge nel comunicato Istat - a luglio 2018 si registra un +13,6% su luglio 2017 mentre ...

Commercio - Istat : vendite ancora in calo : 11.00 A Luglio le vendite al dettaglio segnano -0,1% in valore e -0,2% in volume. Su base annua i cali sono dello 0,6% in valore e dell'1,8% in volume.La contrazione è dovuta alla diminuzione delle vendite dei non alimentari:su base mensile -0,3% in valore e -0,4% in volume, e su base annua -1% in valore e -1,5% in volume. Lo comunica l'Istat. Ma mentre il Commercio tradizionale arranca, cresce quello elettronico. Le vendite on line, sempre a ...

Commercio - Istat : vendite al dettaglio in calo a luglio : Roma, 7 set., askanews, - vendite al dettaglio in calo a luglio. Secondo l'Istat, su base mensile, sono calate dello 0,1% in valore e dello 0,2% in volume. Su base annua, le vendite al dettaglio ...

Commercio : in calo vendite a luglio : ANSA, - ROMA, 7 SET - A luglio 2018 le vendite al dettaglio diminuiscono dello 0,1% in valore rispetto a giugno , -0,2% in volume, mentre si riducono dello 0,6% rispetto a luglio 2017 , -1,8% in ...