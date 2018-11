Colle | basta alzare miopi barriere

Il manifesto - poi gli Stati Generali "E se non basta andiamo al Colle" : LEGGI ANCHE Il mondo dei Sì Tav in piazza il 10 novembre Si compone di cinque punti - innovazione, nuovo piano regolatore, città universitaria, industria 4.0 e turismo - sarà pronto per giovedì e poi ...

Di Maio : Colle smentisce? Basta stralcio : 21.49 Subito dopo la precisazione del Quirinale sul fatto che il decreto fiscale non è ancora giunto al Colle, il vicepremier Di Maio, che aveva denunciato "manipolazioni" nel testo, è di nuovo tornato sulla questione. "Se è così -ha detto- allora vorrà dire che non ci sarà bisogno di riunire il Consiglio dei ministri e basterà stralciare quella parte". Il riferimento è alle norme non concordate su uno scudo fiscale per i capitali all'estero ...

Pd in piazza - Zingaretti : “Basta parlar male dei nostri Colleghi”. Delrio : “Candidarmi al congresso? Non mi convinceranno” : Un’opposizione dura e forte per contrastare il governo M5s-Lega. Con questo obiettivo il Pd è sceso in piazza a Roma. Ma per politiche alternative da proporre servono anche uomini e donne pronte a candidasi alla segreteria dem e a pochi mesi dal congresso in campo c’è solo Nicola Zingaretti, che arrivando in piazza del Popolo chiarisce: “Una delle grandi novità che dobbiamo introdurre è smetterla per quanto mi riguarda di andare in tv o sui ...