Collabora con noi

G-Shock presenta la nuova Collaborazione con The Hundreds [GALLERY] : collaborazione G-Shock con The Hundreds: tutti i dettagli del nuovo modello DW-5600HDR Casio Computer Co., Ltd. ha annunciato il lancio del DW-5600HDR, un nuovo modello nato dalla collaborazione con The Hundreds, marchio di lifestyle di Los Angeles. Questo modello è il terzo collaboration model creato per festeggiare i 35 anni di G-Shock, ma anche per celebrare i 15 anni di The Hundreds. Il nuovo modello, che richiama la forma del ...

Hideki Kamiya incontra alcuni membri di Capcom : Collaborazione in arrivo? : Hideki Kamiya (Resident Evil 2, Devil May Cry, Viewtiful Joe, Okami, Bayonetta e il poi cancellato Scalebound) è una personalità sicuramente particolare all'interno dell'industria videoludica ma si tratta indubbiamente di una figura piuttosto iconica e legata a progetti che hanno lasciato il segno nel mondo dei videogiochi. Il fatto che il director di Platinum Games si incontri con Capcom non passa quindi di certo inosservato.ResetEra ha ...

Dj Pandaj : "Il mio lato buio e il sogno di Collaborare con Elisa" : ... l'attuale stato di salute del "clubbing" milanese? «Milano è da sempre una città culturalmente viva: in Italia ci sono pochi altri posti dove trovare la quantità di eventi, concerti e spettacoli ...

Barbie veste Yves Saint Laurent : abiti da sogno per la Collaborazione con Mattel : ... casa produttrice di Barbie ed il Museo Yves Saint Laurent è di qualche ora fa ma affascina già migliaia di ragazzine un po' cresciute: la bambola più famosa del mondo ha l'onore di indossare alcune ...

Castelli : sul reddito di cittadinanza Collaborazione con Caf e patronati : Lo annuncia la sottosegretaria all'Economia Laura Castelli in un'intervista a La Repubblica. 'C'è …

Manovra - Castelli : su reddito Collaborazione con Caf e patronati : Lo annuncia la sottosegretaria all'Economia Laura Castelli in un'intervista a La Repubblica. 'C'è …

Cantone : concessionari non Collaborano. Si sentono proprietari : Roma, 4 nov., askanews, - 'Alcuni concessionari si sono rifiutati di collaborare e sono arrivati a impugnare il provvedimento con cui chiedevamo gli atti, in particolare i concessionari aeroportuali'. ...

Sci : Al via il progetto "I Campioni nascono qui" - realizzato in Collaborazione fra FISI - AMSI e COLNAZ : Il mondo dei maestri rappresenta un comparto importante per l'economia nazionale'. Soddisfatto Luciano Magnani, presidente COLNAZ. 'E' stato compiuto un grande passo avanti - spiega -, che giunge al ...

Sci : Al via il progetto "I Campioni nascono qui" - realizzatìo in Collaborazione fra FISI - AMSI e COLNAZ : Il mondo dei maestri rappresenta un comparto importante per l'economia nazionale'. Soddisfatto Luciano Magnani, presidente COLNAZ. 'E' stato compiuto un grande passo avanti - spiega -, che giunge al ...

Ata - stabilizzazione Lsu : procedura concorsuale per il ruolo di Collaboratore scolastico : I lavoratori socialmente utili Lsu che svolgono funzioni Ata [VIDEO]non possono essere stabilizzati automaticamente senza procedura concorsuale e selezione per il ruolo del collaboratore scolastico. Vige infatti l'obbligo della selezione. E' quanto emerge dalla sentenza numero 27091 della Sezione Lavoro della Cassazione depositata nei giorni scorsi e riportata da Il Sole 24 Ore. Il tema della stabilizzazione degli Lsu è quanto mai dibattuto ...

Gruppo Daimler - "Una Collaborazione con la Tesla non è da escludere" : "Non ci siamo mai pentiti di aver ceduto le nostre azioni della Tesla. Ma questo non esclude una futura collaborazione". Con queste parole Dieter Zetsche, attuale ceo del Gruppo Daimler, è tornato sul tema Tesla durante un'intervista rilasciata al quotidiano polacco Rzeczpospolita. Riguardo alle affermazioni dell'ad, che il prossimo maggio lascerà il proprio incarico a Ola Källenius, il Gruppo di Stoccarda ha specificato che, per il ...

Nel nuovo album di Beyoncé un’autrice di Ariana Grande - il 4 gennaio esce la Collaborazione con Kelly Rowland? : Nemmeno il tempo di concludere un tour mondiale dagli incassi milionari, che già prende forma il nuovo album di Beyoncé. La diva di Houston ha appena terminato di girare il mondo col suo On The Run Tour II, la seconda tournée congiunta col marito Jay-Z, ma già lavora al prossimo album di inediti da solista, il successore di Lemonade. La cantautrice sta lavorando su materiale inedito insieme ad altri autori e musicisti, tra cui ha reclutato ...

Abusi - Cei : Collaborare con giustizia senza violare confessione : Città del Vaticano, 25 ott., askanews, - Massima collaborazione possibile con la giustizia civile, senza violare il segreto confessionale: è la linea proposta dal cardinale Gualtiero Bassetti, ...

Abusi - Cei : Collaborare con giustizia senza violare confessione : Città del Vaticano, 25 ott., askanews, - Massima collaborazione possibile con la giustizia civile, senza violare il segreto confessionale: è la linea proposta dal cardinale Gualtiero Bassetti, ...