Coldiretti | Ettore Prandini eletto presidente nazionale

(Di mercoledì 7 novembre 2018), 46 anni, lombardo con tre figli, è il nuovodi. E’ statoall’unanimità dall’Assemblea dei delegati di tutte le regioni riunita presso Palazzo Rospigliosi a Roma, sede della maggiore organizzazione di imprese agricole d’Italia con 1,6 milioni di associati. Laureato in giurisprudenza,guida un’azienda zootecnica di bovini da latte e gestisce un’impresa vitivinicola con produzione di Lugana. Dal 2006 è alla guida dellaBrescia mentre dal 2012 è al vertice dellaLombardia. Dal 2013 è inoltre vicedell’Associazione Italiana Allevatori edell’Istituto Sperimentale Italiano “L. Spallanzani”. E’ statodidopo aver ricoperto per quattro anni la carica di vice. “In un momento così importante con sfide e cambiamenti per il nostro ...