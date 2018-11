CNH Industrial | utile netto +285% Atteso risultato 2018 in parte alta guidance

CNH Industrial - accordo con Accenture per applicazioni software : CNH Industrial ha sottoscritto un nuovo accordo quinquennale con Accenture al fine di semplificare i servizi di gestione delle applicazioni, AMS, Application Management Services, forniti alle proprie ...

CNH Industrial : Iveco Stralis è 'Sustainable truck of the year' : Roma, 6 nov., askanews, - Lo Stralis Np 460 della Iveco vince 'un nuovo importante riconoscimento', eletto 'Sustainable truck of the year 2019' nella categoria Tractor. Lo comunica Cnh Industrial, ...

CNH Industrial - stabilimento Case IH di Goodfield in USA ottiene il Bronzo nel World Class Manufacturing : Lo stabilimento Case IH di Goodfield, Illinois, negli Stati Uniti di CNH Industrial N.V. ha ottenuto la certificazione di livello Bronzo nell'ambito del programma World Class Manufacturing, WCM,. ...

CNH Industrial - nuovo record per Iveco Stralis : 1.728 km con un solo pieno di gas naturale : Lo Stralis NP è partito da Londra e, dopo l'attraversamento della Manica da Dover a Calais, ha portato a termine un viaggio di ben 1.728 km fino a Madrid, senza necessità di effettuare un rifornimento,...

Cina - CNH Industrial - esteso a Xinjiang programma formazione TechPro : Roma, 19 ott., askanews, - CNH Industrial ha lanciato a Changji, vicino a Urumqi, l'ultimissima edizione del proprio programma tecnico professionale TechPro², dedicato ai macchinari Industriali. Lo ...

CNH Industrial al Cece Congress 2018 - focus sull'innovazione : Roma, 18 ott., askanews, - Innovazione, digitale e sostenibilità per il settore delle macchine per le costruzioni. Sono alcuni dei temi affrontati al Cece Congress 2018, la riunione annuale dell'...

CNH Industrial al convegno internazionale delle Macchine e attrezzature per costruzioni : CNH Industrial partecipa al convegno internazionale delle Macchine e attrezzature per le costruzioni puntando i riflettori sulle nuove esigenze del settore . Si è riunito a Roma il Congresso 2018 del ...

Salone CSR - CNH Industrial mette la sostenibilità al centro della strategia : I concetti di sostenibilità , valore condiviso e reputazione sono stati al centro di una serie di seminari organizzati nella sede dell' Università Bocconi di Milano, nel corso della due giorni ...

CNH Industrial - FPT dona sistema irrigazione per agricoltura sostenibile : A Nairobi, alla presenza di autorità e istituzioni, si è svolta oggi la cerimonia ufficiale di donazione all'Università di agricoltura e Tecnologia Jomo Kenyatta di un sistema d'irrigazione sviluppato ...

CNH Industrial annuncia regolamento prestito obbligazionario garantito : Teleborsa, - CNH Industrial annuncia che è avvenuto il regolamento dell'emissione obbligazionaria di ammontare nominale pari a 500 mila euro con cedola fissa del 1,875% e scadenza al 19 gennaio 2026 , ...

CNH - FPT Industrial verso emissioni zero per i veicoli commerciali : Teleborsa, - FPT Industrial , il brand motoristico globale di CNH Industrial, ritiene che la tecnologia a celle di combustibile a idrogeno potrà essere impiegata nei veicoli commerciali per fornire ...

CNH Industrial confermata Industry Leader negli indici Dow Jones Sustainability : CNH Industrial è Leader dell' Industry Machinery and Electrical Equipment negli indici Dow Jones Sustainability , DJSI, World e Europe per l'ottavo anno consecutivo. Il DJSI World e il DJSI Europe ...

CNH Industrial emette bond da 500 milioni di euro : Teleborsa, - CNH Industrial comunica i dettagli dell'emissione obbligazionaria benchmark denominata in euro. L'ammontare nominale sarà pari ad euro 500.000.000, la scadenza 19 gennaio 2026, il prezzo ...