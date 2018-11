Clamoroso sfottò di Mourinho alla Juventus | l’allenatore mostra l’orecchio | poi la ‘rissa’

calcioweb.eu

(Di giovedì 8 novembre 2018) Si è conclusa una grande partita valida per la Champions League, incredibile blitz dello United sul campo dellae tutto riaperto per qualificazione e primo posto. Dominio in lungo ed in largo per la, il Manchester United ha giocato una partita difensiva fino all’85’, equilibrio che è stato ‘spezzato’ da una prodezza del solito Cristiano Ronaldo. Ottima prestazione anche del difensore Bonucci, sempre più una certezza, molto bene anche il centrocampista Bentancur che cresce partita dopo partita. Per gli ospiti positiva la partita dell’ex Pogba, poi cambia tutto nei minuti finale con la squadra diche ribalta tutto con un uno-due micidiale di Mata e con un autogol di Alex Sandro. Nel finaledichel’orecchio, Bonucci non la prende bene e risponde a muso duro. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ...