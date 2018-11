Cina pronta per una nuova piattaforma sul commercio

Ginnastica - Mondiali 2018 : Italia pronta per le qualifiche! Lara Mori trasCina le azzurre - sabato da brividi : L’Italia è pronta per fare il proprio debutto ai Mondiali 2018 di Ginnastica artistica, l’appuntamento è per sabato 27 ottobre (ore 19.00) all’Aspire Dome di Doha. La nostra Nazionale sarà impegnata nell’infinito turno di qualificazione, inserita nella sesta suddivisione delle undici in programma: saremo noi a chiudere la prima giornata, poi tutto è rinviato alla domenica dove conosceremo il quadro completo delle varie ...

SPY FINANZA/ La bomba del debito pronta ad affondare la Cina : In Cina la situazione dei fallimenti di alcuni aziende potrebbe rilevarsi letale. Potrebbe infatti crearsi una letale palla di neve sul debito.

La Cina ha pronta la sua Luna artificiale - in cielo nel 2020 : Quando qualcuno vuole spedire una grossa sfera nel cielo per il beneficio di una popolazione la prima cosa che salta alla mente la Morte Nera di Guerre Stellari. Ma questa volta non un film, ma un ...

Mondiali - Mazzanti aspetta la Cina : 'La mia Italia è pronta' : Comunque le ragazze hanno tantissima voglia di confrontarsi con una tra le migliori formazioni al mondo contro cui spesso abbiamo giocato alla grande'. Per l'Italia la semifinale di venerdì è la ...

21 stanze e Kate come viCina - è pronta la casa da sogno di Harry e Meghan : 21 stanze e Kate Middleton come vicina. La casa da sogno di Harry e Meghan Markle è finalmente pronta. I duchi di Sussex dopo le nozze si erano trasferiti nel Nottingham Cottage, dove il secondogenito di Diana ha vissuto dal 2013, ora però sono pronti ad iniziare una nuova vita insieme in una residenza da sogno. L’appartamento si trova a Kensington Palace, in una delle zone più ricche ed esclusive di Londra. La ristrutturazione ...

"Fermo e Pasta" ai blocchi di partenza. Piazza del Popolo pronta a ospitare otto cuochi - gli studenti del Carlo Urbani e la cuCina gluten ... : Perciò voglio fare i miei complimenti a tutti per questo evento che ha sì come obiettivo quello di animare il centro storico ma anche aiutare l'economia del nostro territorio.' 'Una manifestazione ...

Trump annuncia nuovi dazi contro la Cina - Pechino pronta a rispondere : Donald Trump intende annunciare in queste ore una nuova ondata di dazi per circa 200 miliardi di dollari sull'import di merci cinesi, nonostante un nuovo round di negoziati con Pechino a fine mese. Lo ...

Dazi - Cina pronta a rispondere al nuovo affondo degli USA : Teleborsa, - ++ Dazi: Cina, risposte 'necessarie' se nuove azioni Usa ++ Ministero Esteri, negoziati possibili su basi paritarie PECHINO Se Washington attaccherà la Cina non starà a guardare . Lo ha ...

La Cina adesso è pronta : 'Andiamo sulla Luna' : 'Ciò che non riescono a sviluppare da soli - ed è ancora molto - lo comprano in giro per il mondo', dice uno scienziato europeo che ha collaborato al programma spaziale cinese. In un settore in cui ...

La Cina ora è pronta : “Andiamo sulla Luna” : Non è un mistero che sviluppo economico e crescente peso geopolitico stiano trasformando la Cina in una delle potenze più ambiziose nell’esplorazione del cosmo: secondo gli analisti, la Repubblica popolare potrebbe ritagliarsi un ruolo di primo piano nella prossima corsa allo spazio. «Il nostro obiettivo - diceva Wu Yanhua, vicedirettore della Chin...

Spalletti spronta l'Inter : 'Non abbiamo paura di queste gare ravviCinate' : Aspettando il debutto in Champions di martedì, domani l'Inter gioca contro il Parma. Luciano Spalletti ha un dubbio in attacco: rischiare Icardi o confermare Keita. Inter. 'Sul gruppo non c'è nulla di ...