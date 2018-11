Ciclismo | Bradley Wiggins | ‘Avrei avuto più diritti se fossi stato un

Blastingnews

: RT @ginevrapellegri: Ciclismo, Bradley Wiggins: una nuova e incredibile trasformazione - Blasting News - SUC04932306 : RT @ginevrapellegri: Ciclismo, Bradley Wiggins: una nuova e incredibile trasformazione - Blasting News - ginevrapellegri : Ciclismo, Bradley Wiggins: una nuova e incredibile trasformazione - Blasting News - Eurosport_IT : “Oggi, grazie ai social, tutto tende alla perfezione, ma non è la realtà. I ragazzi devono poter pensare di farcela… -

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Dalle pagine del The Guardian l’ex campioneè tornato a parlare in maniera molto accesa dell’inchiesta scattata dopo le rivelazioni di un gruppo di hacker sul suo uso di medicinali. Il vincitore del Tour 2012 e il Team Sky VIDEO furono accusati di aver approfittato delle regole che gestiscono le Tue, le esenzioni a scopo terapeutico, per poter usare dei farmaci proibiti.ha ora parlato dei difficili anni che ha vissuto la sua famiglia a causa del processo mediatico a cui èsottoposto., i misteri delle esenzioni e del pacco con i medicinali Sono passati due anni da quando il gruppo di hacker russo Fancy Bears violò un archivio dell’Agenzia Mondiale Antidoping rivelando cheaveva fatto ripetutamente ricorso a delle esenzioni a scopo terapeutico in momenti strategici della stagione. Il regolamento antidoping prevede che gli ...