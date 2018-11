Chi è Alexandria Ocasio-Cortez | la più giovane donna mai eletta al Congresso

Chi è Alexandria Ocasio-Cortez - la donna più giovane mai eletta al Congresso : La democratica Alexandria Ocasio-Cortez ha vinto eletto nel collegio elettorale 14 di New York ed è stata eletta deputata ad appena 29 anni. È la donna più giovane mai eletta al Congresso. Ha battuto l'avversario repubblicano, il professore settantaduenne Anthony Pappas. Nella sua agenda i temi più cari alla sinistra progressista come assistenza sanitaria pubblica per tutti, politiche in favore dell'occupazione, ...