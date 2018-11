Chi è Alexandria Ocasio-Cortez | la donna più giovane mai eletta al Congresso

huffingtonpost

(Di mercoledì 7 novembre 2018) La democraticaha vinto eletto nel collegio elettorale 14 di New York ed è statadeputata ad appena 29 anni. È lapiùmaial. Ha battuto l'avversario repubblicano, il professore settantaduenne Anthony Pappas. Nella sua agenda i temi più cari alla sinistra progressista come assistenza sanitaria pubblica per tutti, politiche in favore dell'occupazione, abolizione dell'Immigration and Customs Enforcement (ICE), ovvero l'agenzia federale responsabile di immigrazione e confini.Mamma portoricana, papà del sud del Bronx., la nuova stella dei dem ha nel dna un'idea di America radicalmente diversa da quella di Donald Trump. "Donne come me non è previsto che corrano" per il, ha dichiarato l'attivista dei Democratic Socialists of America nello spot elettorale ...