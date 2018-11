Champions | V Plzen-Real Madrid 5-0 | Benzema show | Solari esulta

Hockey ghiaccio - Champions League 2019 : il Plzen passeggia a Bolzano e ipoteca i quarti di finale : Si sapeva che all’HCB Alto Adige Alperia sarebbe servita una impresa storica nel match di andata degli ottavi di finale di Champions Hockey League 2019 contro i cechi dell’HC Plzen, e il match del Palaonda lo ha confermato. Il Plzen, infatti, passa sul ghiaccio di Bolzano con il punteggio di 6-1 e ipoteca il passaggio ai quarti di finale, con il match di ritorno che si giocherà il 20 novembre in Repubblica Ceca. IL MATCH In avvio di ...

Pronostico FK Viktoria Plzen vs Real Madrid - UEFA Champions League 7-11-2018 e Analisi : UEFA Champions League 2018-2019, 4^ giornata Gruppo G, Analisi e Pronostico di FK Viktoria Plzen-Real Madrid, mercoledì 7 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.FK Viktoria Plzen-Real Madrid, mercoledì 7 novembre. Il Viktoria Plzen ospita i Campioni d’Europa del Real Madrid nella gara valevole per la quarta giornata del gruppo G di Champions League. Nell’ultimo turno, i Blancos si imposero al ”Bernabeu” ...

Pronostico Real Madrid vs FK Viktoria Plzen - UEFA Champions League 23-10-2018 e Analisi : UEFA Champions League 2018-2019, 3^ giornata, Analisi, probabili formazioni e Pronostico di Real Madrid-FK Viktoria Plzen, martedì 23 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Real Madrid-FK Viktoria Plzen, martedì 23 ottobre. Torna il martedì di Champions League con i Campioni d’Europa del Real Madrid a secco di vittorie da un mese e con un allenatore sotto pressione e a rischio esonero. Analisi, probabili formazioni e ...

PAGELLE/ Roma Viktoria Plzen (5-0) : i voti - Dzeko il migliore - ma Kluivert... (Champions League gruppo G) : Le PAGELLE di Roma Viktoria Plzen 5-0: i voti della partita di Champions League. Trionfo giallorosso all'Olimpico: contro i cechi vanno a segno Dzeko con una tripletta, Under e Kluivert(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 17:12:00 GMT)

Dzeko da urlo - ne fa tre : Roma - 'manita' al Plzen. Un ruggito in Champions : Missione compiuta con il minimo sforzo. A portare al successo la Roma dei giovani ci pensa la 'chioccià Edin Dzeko. Il bosniaco sembra avere qualcosa di personale contro i modesti cechi del Viktoria ...

Calcio - larghe vittorie per Juve e Roma in Champions League contro Young Boys e Viktoria Plzen : Serata da applausi per le italiane in Champions League. Nel pomeriggio la Juventus, priva dello squalificato Cristiano Ronaldo, sconfigge gli svizzeri dello Young Boys per 3-0. Mattatore del match l’argentino Paulo Dybala, autore di una tripletta. Tripletta anche per Edin Dzeko, trascinatore della Roma nella vittoria casalinga dei giallorossi sul Viktoria Plzen con un travolgente 5-0. In gol anche i due giovani esterni Cengiz Under e Justin ...

Roma-Viktoria Plzen 5-0 - Tutto troppo facile : manita e primo acuto da Champions : La Roma vince 5 a 0 contro il Viktoria Plzen nella seconda giornata di Champions League. Alla prima occasione la squadra di casa non perdona: ingenuità di Reznik che sul filtrante di Kolarov lascia ...

Champions League : Juventus-Young Boys 3-0 - Roma-Plzen 5-0 : Con una tripletta di Paulo Dybala, la Juventus ha superato 3-0 lo Young Boys all'Allianz Stadium, nella seconda giornata del Girone H di Champions League. I bianconeri guidano il girone a punteggio pieno. L'attaccante argentino ha sbloccato la gara dopo 5 minuti su lancio di Bonucci e ha raddoppiato al 33mo dopo una respinta su tiro di Matuidi. La terza rete nella ripresa, al 69mo, su assist di Cuadrado. All'Olimpico la Roma ...

Calcio - Champions League 2019 : Roma-Viktoria Plzen 5-0 - tris di Dzeko e giallorossi dominanti : Una Roma in grande spolvero quella dello Stadio Olimpico di Roma, nel secondo incontro del girone G della Champions League 2018-2019. Gli uomini di Eusebio Di Francesco si sono imposti con un perentorio 5-0, frutto delle marcature di Edin Dzeko (tripletta), di Under e Justin Kluivert. Una partita stradominata dai capitolini che così conquistano il primo successo in Europa dell’anno. Pronti, via e la Roma va subito in vantaggio: Dzeko si fa ...

LIVE Roma-Viktoria Plzen - Champions League in DIRETTA | Risultato 5-0 | Dominio assoluto dei giallorossi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Roma-Viktoria Plzen, seconda giornata del Gruppo G della Champions League 2018-2019. Dopo la sconfitta all’esordio con il Real Madrid, i giallorossi allo stadio Olimpico non possono sbagliare contro i cechi e devono per forza conquistare i tre punti. Eusebio Di Francesco sembra ora aver trovato la giusta quadra e le vittorie con Frosinone e Lazio fanno bene sperare per un Risultato favorevole anche ...