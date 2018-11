Champions | pari per Inter e Napoli

Calcio - due pareggi d’oro per le italiane in Champions : 1-1 sia per l’Inter con il Barcellona sia per il Napoli con il Paris Saint-Germain : Ritorna la Champions League e continua il trend positivo delle italiane, che portano a casa due pareggi d’oro, arrivati contro due tra i club migliori al mondo. Entrambi con il risultato di 1-1 in casa della squadra italiana in gara. Il Napoli ferma il Paris Saint-Germain al San Paolo pareggiando ancora una volta con i transalpini: vantaggio del PSG con Bernat a fine primo tempo e pareggio partenopeo con un rigore di Insigne al 63° minuto. ...

Risultati Champions League 4ª giornata – Pari per le italiane - poker Porto : ok Atletico Madrid - Liverpool ko : Napoli e Inter si fermano sull’1-1, vittorie importanti per Porto e Atletico Madrid, il Liverpool crolla a sorpresa: i Risultati delle partite di Champions League della 4ª giornata Pioggia di gol ed emozioni a non finire nelle sfide della notte di martedì che dà il via al 4° turno di Champions League. In campo due italiane, Inter e Napoli, che tornano a casa con un punto a testa, ma dal sapore differente. Può sorridere l’Inter che ferma il ...

Champions - Inter-Barcellona 1-1 : gol di Malcom e pari di Icardi : L'Inter pareggia 1-1 col Barcellona in una gara sofferta, ma emozionante, soprattutto nel finale. Primo tempo in trincea. Il Barça pressa alto, l'Inter fatica a uscire e fioccano le occasioni per i ...

Inter - batticuore da Champions! Dalla beffa al boato del Meazza in 4 minuti : un pari d’oro nel segno di Icardi : L’Inter ferma il Barcellona al Meazza sull’1-1: al gol di Malcom risponde Mauro Icardi in un finale da batticuore Emozioni da Champions League. Brividi, ansia e adrenalina che solo le competizioni europee sanno regalare a chi dal calcio ne è dipendente. Basta chiederlo ai 73.500 spettatori che hanno riempito lo stadio Meazza in San Siro, nel martedì che ha dato il via al quarto turno di Champions Leaghe: l’incasso più ...

Pagelle Napoli-Psg 1-1 - Champions League 2019 : Mbappè e Neymar uniche luci dei parigini - Insigne pareggia su rigore : Il Napoli raccoglie un pareggio molto importante contro il PSG nella quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2018-2019 ed avvicina la qualificazione agli ottavi. I partenopei sono passati in svantaggio allo scadere del primo tempo con il gol di Bernat ma sono riusciti a strappare il pareggio su rigore nella ripresa con Lorenzo Insigne. Di seguito le Pagelle di Napoli-Psg: Pagelle Napoli-Psg CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ...

Napoli-PSG - Champions League 2019 : partenopei a caccia di un successo per ipotecare la qualificazione agli ottavi - parigini spalle al muro : Il Napoli di Carlo Ancelotti si appresta ad ospitare il Paris Saint-Germain allo stadio “San Paolo” nella quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2018-2019. La sfida di domani sera (ore 21.00) rappresenta un vero e proprio crocevia per la stagione europea di entrambe le compagini, che al termine del girone d’andata del gruppo C si trovano alle spalle del Liverpool. I Reds sono impegnati nella trasferta di ...

Napoli-Paris Saint Germain - le probabili formazioni di Champions : Cavani in dubbio : Cinque punti in classifica per il Napoli , uno in più del Paris Saint Germain nel girone C: quella in programma martedì 6 novembre, alle ore 21:00, allo stadio San Paolo è una sfida che potrebbe ...

Champions : pari del Napoli - Inter ko : 22.56 pari del Napoli (che cede il comando del girone C) a parigi,l'Inter si ferma di fronte al Barcellona. Barcellona-Inter 2-0 Fa poco l'Inter al 'Camp Nou'. Al 32' segna l'ex Rafinha (assist di Suarez). Traversa di Coutinho, poi (83') Rakitic serve a Jordi Alba il raddoppio. paris SG-Napoli 2-2 Cavani e Mabappé sciupano,Insigne è letale al 27' (imbeccata di Callejon).parigini confusionari, ma trovano il pari per l'autogol di Mario Rui ...

Champions League : il City stende lo Shakhtar e vola in vetta - pari in extremis per il Lione : Francesi raggiunti sul gong dall'Hoffenheim, Guardiola trova il tris e ringrazia. L'Ajax passa nel recupero sul Benfica

