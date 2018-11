Champions L’Inter ferma il Barcellona | il Napoli frena il Psg

Calcio - due pareggi d’oro per le italiane in Champions : 1-1 sia per l’Inter con il Barcellona sia per il Napoli con il Paris Saint-Germain : Ritorna la Champions League e continua il trend positivo delle italiane, che portano a casa due pareggi d’oro, arrivati contro due tra i club migliori al mondo. Entrambi con il risultato di 1-1 in casa della squadra italiana in gara. Il Napoli ferma il Paris Saint-Germain al San Paolo pareggiando ancora una volta con i transalpini: vantaggio del PSG con Bernat a fine primo tempo e pareggio partenopeo con un rigore di Insigne al 63° minuto. ...

Champions League - l’Inter si qualifica agli ottavi di finale se… Tutte le combinazioni : decisiva sfida col Tottenham : L’Inter ora è davvero vicina alla qualificazione agli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 di calcio. I nerazzurri sono riusciti ad acciufarre un importantissimo pareggio casalingo contro il Barcellona e sono saliti a quota 7 punti nella classifica del gruppo B. I nerazzurri hanno compiuto un fondamentale passo in avanti verso l’accesso tra le magnifiche 16 squadre del Vecchio Continente, ora hanno tre lunghezze di ...

Champions League – La situazione del girone dell’Inter : risultati e classifica dopo la 4ª giornata : L’Inter ferma il Barcellona sull’1-1, il Tottenham trionfa nel finale contro un ostico PSV: la situazione del girone B dopo la 4ª giornata di Champions League Il martedì di grande calcio in giro per l’Europa dà inizio al quarto turno, il primo d’andata, dei gironi di Champions League. Nella prima delle due serate di coppa, scende in campo l’Inter nella complicata sfida del Meazza contro il Barcellona. I nerazzurri vanno in ...

Ecco tutte le possibili combinazioni per i nerazzurri per centrare subito il passaggio del turno

Champions League - l’Inter passa agli ottavi se… le combinazioni del girone B : Champions League, l’Inter potrebbe staccare il pass per gli ottavi di finale già in questa serata da favola a San Siro contro il Barcellona Champions League, l’Inter passa agli ottavi se… ecco le varie combinazioni possibili in questa quarta giornata del girone B. Ebbene sì, i nerazzurri potrebbero staccare il pass per il prossimo turno già da questa sera, anche se tale ipotesi non è di certo di semplice realizzazione. Al ...

Calcio - Champions League 2018-2019 : l’Inter aspetta il Barcellona e sogna l’impresa : L’Inter di Luciano Spalletti è pronta a regalarsi un’altra notte di grande Calcio. Domani, martedì 6 novembre, un San Siro tutto esaurito accoglierà il Barcellona nella sfida valevole per la 4a giornata della fase a gironi di Champions League 2018-2019. L’ultima volta che i blaugrana sono scesi sul campo del Meazza era la stagione 2009-2010, l’anno in cui Josè Mourinho portò i nerazzurri alla conquista del triplete ...

Champions League 4ª gionata – L’Inter sogna l’impresa contro il Barcellona : quote e pronostici di William Hill : Grande attesa a San Siro per Inter-Barcellona: i pronostici di William Hill per la 4ª giornata di Champions League: il successo nerazzurro spicca a 3.50, mentre la vittoria del Napoli vale 2.75. Favorite Roma (2.00) e Juventus (1.60) Al via la quarta giornata di Champions League: anche questo turno promette di dare spettacolo grazie alle quote Maggiorate di William Hill. Per l’occasione il bookmaker, in gioco dal 1934, è pronto a dare il ...

Auriemma scatena il caos a Tiki Taka : “l’Inter è una delusione - la Juve in Champions ha vinto contro la 14esima della Liga…” : E’ in onda una nuova punta del programma Tiki Taka, appuntamento sempre più scoppiettante. Fa discutere il tifoso napoletano Auriemma che prima parla così dell’Inter: “l’Inter era partita come quella che doveva stare a braccetto alla Juve, se il Napoli ha punti e gol in meno rispetto allo scorso anno e l’Inter soltanto adesso l’ha agganciato, allora dico che l’Inter è già adesso una delusione”. Ancora più caos quando si parla della ...

Champions. L’Inter ko rimane seconda - Napoli di Ancelotti grande a Parigi : Nella terza giornata della fase a gironi di Champions, l’Inter perde contro il Barcellona e resta al secondo posto del

Calcio - Champions League : il Napoli sfiora l’impresa al Parco dei Principi e viene beffato al 93° minuto. L’Inter perde a Barcellona per 2-0 mantenendosi in zona qualificazione : Termina anche la terza giornata della fase a gironi della Champions League 2018-19 che arriva così al giro di boa. Dopo le vittorie di Juve e Roma di ieri sera, anche il Napoli di Ancelotti è andato vicinissimo a uno storico successo al Parco dei Principi di Parigi contro il PSG di Neymar e Mbappé: i partenopei sono passati per due volte in vantaggio, prima nel primo tempo con Insigne e successivamente nel secondo tempo con Dries Mertens ...

Champions League – La situazione del girone dell’Inter : risultati e classifica : L’Inter va in contro alla sua prima sconfitta nel girone B ma mantiene il secondo post: il Barcellona comanda a punteggio pieno, inseguono Tottenham e PSV Martedì notte di grande calcio in giro per tutta Europa con lo spettacolo della Champions League. Di scena due italiane, Napoli e Inter, che tornano a casa con l’amaro in bocca. Se i partenopei escono dal Parco dei Principi con un pareggio beffa, arrivato al 90°, va peggio all’Inter che ...

Nelle partite di Champions League di stasera Napoli-PSG è finita 2-2 - mentre l’Inter ha perso 2-0 contro il Barcellona : Delle due squadre italiane che giocavano stasera in Champions League, il Napoli ha pareggiato 2-2 contro il Paris Saint-Germain, mentre l’Inter ha perso 2-0 contro il Barcellona. Il Napoli era andato in vantaggio con Lorenzo Insigne e aveva dominato il The post Nelle partite di Champions League di stasera Napoli-PSG è finita 2-2, mentre l’Inter ha perso 2-0 contro il Barcellona appeared first on Il Post.

Barcellona - un calciatore salterà il doppio match di Champions contro l’Inter : Per il Barcellona si può iniziare a parlare di emergenza difesa: dopo l’infortunio di Samuel Umtiti, che potrebbe rimanere lontano dai campi di gioco per 4 mesi in caso di intervento chirurgico al ginocchio sinistro, il tecnico blaugrana Ernesto Valverde ha perso anche Thomas Vermaelen. Infortunatosi in nazionale, il centrale belga si è sottoposto oggi ad accertamenti che hanno confermato una lesione muscolare al bicipite femorale ...

Milan - Biglia non si nasconde : “con l’Inter conta solo la vittoria - sarà uno scontro diretto per la Champions” : Il centrocampista del Milan ha parlato in vista del derby contro l’Inter, esprimendo la propria gratitudine a Rino Gattuso “Prepararsi al derby sapendo che conta solo la vittoria è buono. In partita può succedere di tutto, ma l’importante è prepararsi mentalmente”. Spada/LaPresse Lo dice Lucas Biglia in merito alla stracittadina in programma la prossima settimana: “dobbiamo vincere – aggiunge il ...