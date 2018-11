Champions League | quando si gioca la prossima giornata? Calendario | date e orari del

CSKA Mosca-Roma 1-2 - Champions League : Manolas e Pellegrini avvicinano i giallorossi agli ottavi : La Roma si avvicina agli ottavi di Champions League. Successo pesantissimo a Mosca dei giallorossi contro il CSKA. A decidere sono le reti di Kostas Manolas e Lorenzo Pellegrini, intervallati dal pareggio firmato da Sigurdsson. Roma che si porta a nove punti in classifica ed ora se la vedrà con il Real Madrid per chiudere in prima posizione. Dopo quattro minuti la Roma è subito in vantaggio. Angolo di Pellegrini e Manolas trova un terzo tempo ...

Champions League – La situazione del girone della Roma : risultati e classifica dopo la 4ª giornata : La Roma vince in trasferta a Mosca e si porta in testa alla classifica del Gruppo G, in attesa del match del Real Madrid in Repubblica Ceca Terza vittoria consecutiva per la Roma, che vince in trasferta a Mosca contro il CSKA portandosi a nove punti in classifica. Un passo importante quello dei giallorossi verso la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, distanti adesso solo un punto. I giallorossi si prendono ...

Calcio - Champions League 2018-2019 : la Roma espugna Mosca. Manolas e Pellegrini avvicinano i giallorossi agli ottavi : La Roma si avvicina agli ottavi di Champions League. Successo pesantissimo a Mosca dei giallorossi contro il CSKA. A decidere sono le reti di Kostas Manolas e Lorenzo Pellegrini, intervallati dal pareggio firmato da Sigurdsson. Roma che si porta a nove punti in classifica ed ora se la vedrà con il Real Madrid per chiudere in prima posizione. Dopo quattro minuti la Roma è subito in vantaggio. Angolo di Pellegrini e Manolas trova un terzo tempo ...

Basket - Champions League 2018-2019 : cinquina della Virtus Bologna - battuto il Besiktas. Show di Taylor : Quinta partita in Basketball Champions League e quinta vittoria per la Segafredo Virtus Bologna. La formazione di Pino Sacripanti supera col punteggio di 90-94 il Besiktas, mantenendo così immacolato il proprio ruolino di marcia nella competizione organizzata dalla FIBA. Quattro sono gli uomini chiave del successo bolognese in terra turca: Tony Taylor, top scorer con 21 punti, Pietro Aradori, che ne assomma 16, Brian Qvale, che oltre ai suoi 15 ...

LIVE Juventus-Manchester United - Champions League in DIRETTA : 0-0. Bianconeri per la qualificazione agli ottavi : CLICCA QUI PER LE PAGELLE LIVE DI Juventus-Manchester United Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida della quarta giornata della Champions League di calcio 2018-2019 tra Juventus e Manchester United: questa sera alle ore 21.00 toccherà alla formazione bianconera, che ospiterà i Red Devils nella gara che potrebbe assegnare il primo posto nel raggruppamento. La Juventus, infatti, in caso di successo questa sera passerebbe agli ottavi ...

Champions League – La Roma si addormenta - Sigurdsson ne approfitta : il CSKA riacciuffa i giallorossi [VIDEO] : L’islandese riceve a centro area il passaggio di Akhmetov e beffa Olsen, ristabilendo la parità al Luzhniki Primo gol in carriera in Champions League per Sigurdsson, una rete che vale tantissimo per il giocatore del CSKA Mosca, utile per riacciuffare la Roma nel match di Champions League. Tutto da rifare per la formazione giallorossa, passata in vantaggio con Manolas dopo pochi minuti dalla fine della partita e adesso ripresa grazie ...

Reina : 'Europa League al Milan e Champions al Napoli' : 'Il calcio cambia in due settimane - ha detto ai microfoni di Sky Sport l'ex partenopeo, ora in rossonero - la fatica a Milanello paga. Quella di Siviglia partita importantissima per il futuro in ...

Juventus-Manchester United - diretta tv gratis su Rai Uno : come seguire la partita di Champions League. Programma e orario d’inizio : CLICCA QUI PER LA diretta LIVE DI Juventus-Manchester United DALLE ORE 21.00 Stasera (ore 21.00) si giocherà Juventus-Manchester United, match valido per la Champions League 2018-2019 di calcio. Si preannuncia grande spettacolo allo Stadium dove i bianconeri sfideranno i Red Devils in un incontro fondamentale per la propria avventura nella massima competizione continentale: i Campioni d’Italia hanno già sconfitto la compagine di ...