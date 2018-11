Champions League – La Roma si addormenta | Sigurdsson ne approfitta | il CSKA riacciuffa i

Basket - Champions League 2018-2019 : cinquina della Virtus Bologna - battuto il Besiktas. Show di Taylor : Quinta partita in Basketball Champions League e quinta vittoria per la Segafredo Virtus Bologna. La formazione di Pino Sacripanti supera col punteggio di 90-94 il Besiktas, mantenendo così immacolato il proprio ruolino di marcia nella competizione organizzata dalla FIBA. Quattro sono gli uomini chiave del successo bolognese in terra turca: Tony Taylor, top scorer con 21 punti, Pietro Aradori, che ne assomma 16, Brian Qvale, che oltre ai suoi 15 ...

LIVE Juventus-Manchester United - Champions League in DIRETTA : 0-0. Bianconeri per la qualificazione agli ottavi : CLICCA QUI PER LE PAGELLE LIVE DI Juventus-Manchester United Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida della quarta giornata della Champions League di calcio 2018-2019 tra Juventus e Manchester United: questa sera alle ore 21.00 toccherà alla formazione bianconera, che ospiterà i Red Devils nella gara che potrebbe assegnare il primo posto nel raggruppamento. La Juventus, infatti, in caso di successo questa sera passerebbe agli ottavi ...

Reina : 'Europa League al Milan e Champions al Napoli' : 'Il calcio cambia in due settimane - ha detto ai microfoni di Sky Sport l'ex partenopeo, ora in rossonero - la fatica a Milanello paga. Quella di Siviglia partita importantissima per il futuro in ...

Juventus-Manchester United - diretta tv gratis su Rai Uno : come seguire la partita di Champions League. Programma e orario d’inizio : CLICCA QUI PER LA diretta LIVE DI Juventus-Manchester United DALLE ORE 21.00 Stasera (ore 21.00) si giocherà Juventus-Manchester United, match valido per la Champions League 2018-2019 di calcio. Si preannuncia grande spettacolo allo Stadium dove i bianconeri sfideranno i Red Devils in un incontro fondamentale per la propria avventura nella massima competizione continentale: i Campioni d’Italia hanno già sconfitto la compagine di ...

Champions League – La Roma subito in vantaggio : un colpo di testa di Manolas spiazza il CSKA Mosca [VIDEO] : Manolas porta subito in vantaggio la Roma nella sfida di Champions League di questo pomeriggio contro il CSKA Mosca Ancora una giornata di appassionanti sfide in Champions League. Dopo i pareggi di ieri sera di Inter e Napoli, oggi è il turno di altre due italiane, Roma e Juventus. I giallorossi sono già in campo contro il CSKA Mosca e si sono subito portati in vantaggio dopo soli 4 minuti di gioco. Per i russi è stato fatale un colpo di ...

LIVE Pagelle Cska Mosca-Roma - Champions League in DIRETTA : i voti in tempo reale : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Cska Mosca-Roma, incontro valido per la 4a giornata della fase a gironi della Champions League 2018-2019. Sfida importantissima in ottica qualificazione per gli uomini di Di Francesco che con un successo si porterebbero a cinque punti di vantaggio dalla formazione russa con due partite da giocare. I giallorossi si affidano alle reti di Edin Dzeko, miglior marcatore della competizione con ...

LIVE Pagelle Juventus-Manchester United - Champions League in DIRETTA : i voti in tempo reale : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Juventus-Manchester United, match valido per la quarta giornata della Champions League 2018-2019 di calcio. Allo Stadium andrà in scena una sfida di cartello, l’incontro di lusso di questo mercoledì sera che si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante tra due grandi corazzate che si daranno battaglia per la vittoria a due settimane di distanza dalla partita ...

LIVE Cska Mosca-Roma - Champions League 2019 in DIRETTA : Di Francesco sceglie Kluivert - Cristante e Santon dal primo minuto : OA Sport offrirà la DIRETTA LIVE dalle ore 18.55 di Cska Mosca-Roma: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Buon divertimento! CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI ...

LIVE Cska Mosca-Roma - Champions League 2019 in DIRETTA : Di Francesco sceglie Kluivert - Cristante e Santon dal primo minuto : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Cska Mosca-Roma, sfida valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Una partita decisiva per i giallorossi, che con una vittoria si avvicinerebbero in maniera decisiva alla qualificazione agli ottavi di finale. All’andata all’Olimpico è finita 3-0, ma non sarà comunque un impegno semplice per la formazione di Eusebio Di Francesco, anche perchè i russi in casa sono ...

